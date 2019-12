L’Algérie doit désormais revenir en force et reprendre sa place de leader aussi bien sur le plan international que régional. La décision a été prise jeudi soir lors de la tenue d’une réunion d’urgence du haut Conseil de sécurité, présidé par Abdelmadjid Tebboune, président de la République, suite aux derniers évènements en Libye. Il a été question du renforcement sécuritaire aux frontières avec la Libye, mais aussi le Mali. Un message fort à l’égard de la Turquie qui veut installer une base militaire en Tunisie pour intervenir en Libye. Une approche rejetée, fort heureusement par le président tunisien. La Turquie, selon des donnes, compte aussi mobiliser des mercenaires qui l’ont servi en Syrie, au Mali et à l’évidence la Libye dont l’un des ministres a promis que «si Tripoli tombe, la Tunisie et l’Algérie tomberont».

Une menace directe que ne craint pas l’Algérie, mais qui l’oblige à prendre des mesures sécuritaires draconiennes et à anticiper par une stratégie de prévention pour faire face à d’éventuels risques. Contrairement à ce que pensent certains officiels des pays voisins qui vivent dans une crise politico-sécuritaire totale l’Algérie n’a pas été faible, mais a pris un recul par rapport à sa situation interne et confirme qu’elle ne s’est jamais éloignée du dossier libyen dont l’intérêt majeur est la stabilité de la région. Une intervention sur le plan politique et diplomatique en force est attendue dans les prochains jours par l’Algérie qui lui permettront de se repositionner sur la scène internationale en ce qui concerne les crises observées au niveau des pays voisins, mais aussi un renforcement militaire aux frontières pour dissuader les différents belligérants et que l’Algérie ne soit plus mise à l’écart en ce qui concerne ces pays voisins. L’Algérie avait déjà entrepris des mesures et a su tenir le pays loin des conflits en préservant ses frontières. Feu Ahmed Gaïd Salah, alors général de corps d’armée, chef d’état-major et vice-ministre de la Défense nationale a multiplié ses visites sur le terrain au niveau des Régions militaires, notamment au Sud pour s’enquérir, de la situation et motiver les troupes militaires positionnées aux frontières. L’homme n’avait jamais manqué d’encourager mais aussi d’exprimer sa reconnaissance et sa considération envers ces soldats mobilisés de jour comme de nuit. Ce renfoncement obéit en toute évidence à une stratégie qui répond à la logique des donnes conjoncturelles sur le terrain, avec un programme militaire d’adaptation. Les troupes terrestres et aériennes, car il est question de mobiliser l’aviation pour la surveillance de la bande frontalière, doivent coordonner leurs informations en cas d’une tentative d’infiltration. Notamment au niveau de certaines zones qui peuvent présenter un risque accru. La stratégie répond à une sécurité très engagée relativement au développement des évènements dans la région. L’Algérie fournit des efforts de guerre sans être en guerre. A l’ombre de ce qui se passe actuellement et avec l’ingérence de la Turquie dans la crise libyenne qui ne sera pas sans conséquence sur la crise malienne, la sécurité aux frontières est devenue une préoccupation majeure. D’où la restructuration des forces armées et de sécurité aux frontières avec la mise en place d’un dispositif militaire révisé et la réinitialisation sur le plan diplomatique des relations bilatérales de coopération avec les pays voisins. Ce processus doit répondre à trois exigences selon la politique extérieure de l’Algérie, à savoir non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats, non- intervention de l’Armée algérienne hors du territoire national et non à toute intervention extérieure dans un des pays voisins. Il est question également de déclencher un processus de convergence stratégique dans la région, entre les pays de celle-ci.