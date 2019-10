Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a affirmé jeudi à Alger que le gouvernement veillait à « mobiliser les ressources financières nécessaires au parachèvement de la réalisation des programmes de logements, toutes formules confondues », et à « assurer la disponibilité des assiettes foncières requises ». Cette assurance est contenue dans un communiqué du Premier ministère qui rapporte les travaux d’une réunion interministérielle, présidée par Bedoui et à laquelle ont pris part les ministres de l’Intérieur, des Finances, de l’Agriculture, de l’Habitat et de l’Education nationale, les walis d’Alger, de Boumerdès et de Tipasa, ainsi que le directeur général de l’Agence nationale d’amélioration et de développement du logement (Aadl). Lors de cette rencontre, le Premier ministre a affirmé que « le gouvernement poursuivra sa politique visant à accompagner et à prendre en charge les besoins de toutes les franges de la société, y compris toutes les conditions permettant à chaque citoyen éligible d’obtenir un logement décent, notamment les souscripteurs au titre des différentes formules de logement, Aadl en tête, en mobilisant les ressources financières nécessaires au parachèvement de la réalisation de ces programmes et en aplanissant toutes les difficultés relevées telles que la disponibilité des assiettes foncières».

Bedoui a, par ailleurs, salué le travail de «la commission intersectorielle ‘’ad hoc’’ chargée d’identifier les assiettes foncières devant abriter les logements Aadl». Les exposés présentés ont fait ressortir l’importance du programme de logements Aadl I et II lancé pour la réalisation de 560.000 unités, dont 195.836 dans la wilaya d’Alger. Parmi celles-ci 71.434 unités ont été réalisées et 80.079 autres sont en cours de finition. Il en a été de même pour les conclusions du travail mené par ladite commission, qui a inspecté des sites potentiels à travers nombre de communes dans la wilaya d’Alger, ainsi que dans des wilayas limitrophes et étudié les différentes options possibles. Pour ce qui est de la wilaya d’Alger, il a donné son accord pour consacrer les parcelles de terrains récupérées suite à l’élimination des bidonvilles et les attribuer, en priorité, aux souscripteurs habitant les communes concernées. Bedoui a ordonné l’adoption de types de construction garantissant une exploitation optimale des assiettes foncières disponibles, en recourant aux immeubles à plusieurs étages.