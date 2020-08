L'étau semble se desserrer sur les bénéficiaires des crédits de l'Ansej. Dans l'optique de reconsidérer, le départ boiteux de ce dispositif d'aide aux jeunes investisseurs, le gouvernement a décidé de mettre en place une batterie de mesures pour sortir ces microentreprises de l'engrenage fiscal et bancaire, qui prévalait par le passé. Une nouvelle qui va redonner le l'espoir aux jeunes, et contribuera certainement à plus de stabilité pour une relance économique imminente. Dans ce sens, le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a affirmé vendredi dernier qu'«Après des discussions marathoniennes entre toutes les parties concernées, il a été convenu, mercredi soir au niveau du ministère des Finances, d'un ensemble de solutions aux problèmes financiers, fiscaux et bancaires, qui entravaient la pérennité des microentreprises relevant de l'Ansej», Dans le détail, il a été convenu que pour les entreprises en activité qui rencontrent des difficultés pour le remboursement des tranches des prêts bancaires, de «financer le cycle de leur exploitation, à travers l'intervention des banques, selon le besoin, et conformément aux critères réglementaires prévus et en vigueur en matière d'octroi des crédits, et de rééchelonner les dettes bancaires, par des procédures simplifiées, avec effacement des pénalités de retard y afférentes et abaissement à 100% des taux d'intérêt», a précisé le ministre. Concernant les entreprises dont les crédits ont été pris en charge par le Fonds de garantie, et dont le matériel avait été saisi et vendu par les banques, il a été convenu que «les droits détenus par les banques sur les détenteurs de projets, liés à hauteur de 30% au prêt bancaire, n'étaient pas remboursables par le Fonds et doivent lui être transférés.

Le Fonds déterminera, par la suite, de concert avec les détenteurs de projets, la procédure du traitement de cet endettement». Pour les entreprises n'exerçant plus, les banques seront indemnisées avec transfert des droits liés aux crédits bancaires restant à la charge du Fonds de garantie, qui sera chargé du recouvrement par tous les moyens réglementaires, a ajouté Benabderrahmane estimant que cette méthode était «la plus efficace pour aider les banques à recouvrer leurs droits». Il faut dire, que ces mesures, qui touchent toutes les catégories des microentreprises en difficulté, représentent une approche nouvelle et une disposition sans précédent des pouvoirs publics, à répondre aux attentes des jeunes investisseurs et mettre en place les vrais mécanismes qui auront l'effet d'un électrochoc, censé réanimer un secteur plongé dans le coma. D'autant plus que pour la première fois l'utilisation du Fonds de garantie aura réellement la tâche qui lui a été conférée au départ.