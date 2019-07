Un grand ouf de soulagement a été lâché mercredi dernier par des milliers de travailleurs !

Ces derniers et à la suite du discours prononcé par le chef de l’Etat Abdelkader Bensalah ont été rassurés sur leur avenir.

sss« (…) Et je peux vous assurer à cette occasion que l’Etat, qui demeure à l’écoute des revendications et des aspirations profondes de notre peuple, est vraiment décidé à mener cette lutte sans relâche conformément aux lois de la République, dans le respect du principe de présomption d’innocence et en veillant à ce que toutes les dispositions soient prises afin que les travailleurs et l’économie nationale ne soient pas pénalisés par les décisions concernant les patrons des entreprises concernées. (…)», a affirmé Abdelkader Bensalah dans son discours mettant fin au désarroi et aux inquiétudes des employés de dizaines de sociétés économiques dont les patrons se retrouvent en prison pour des affaires de corruption. La décision de la justice de geler les comptes de ces entreprises a créé la panique des salariés, des pères de familles qui ne savaient plus à quel saint se vouer. En annonçant donc la prise en charge des travailleurs, le chef de l’Etat a ainsi évité une réelle explosion sociale. Mais le maintien en vie des groupes économiques dont les premiers dirigeants sont accusés dans des affaires de corruption ne va nullement stopper la lutte contre ce fléau qui a mené le pays vers la dérive. Et sur ce point, Abdelkader Bensalah a été clair d’ailleurs en assurant que l’Etat reste décidé «à mener cette lutte sans relâche».

Il est appuyé sur ce point par le chef d’état-major de l’anp, le général Ahmed Gaïd Salah qui, lui aussi, n’a pas manqué de rappeler, dans un discours prononcé dans une cérémonie de remise de grades à la veille de la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse, que «la justice déterminée et l’équité résolue demeurent la voie parfaite et efficace pour assainir le pays de la corruption et des corrupteurs, malgré une opposition virulente aux différentes facettes, que ne cessent d’afficher certaines parties lésées par le travail de la justice». Pour Gaïd Salah, «celui qui voit en l’environnement corrompu et pourri une voie pour accéder à une vie prospère, même si cela se réalise au détriment de la patrie et du peuple, oeuvrera à lutter contre tout effort sincère qui veut libérer notre patrie de ces maux irrémissibles». Très virulent à l’encontre des corrupteurs qu’il qualifie de «traîtres» qui nuisent «à la terre des chouhada», Ahmed Gaïd Salah rappelle que ces derniers seront «tôt ou tard, démasqués et échoueront dans leur besogne». Poursuivant son implacable réquisitoire contre les corrompus, le vice-ministre de la Défense a enfin affiché ses regrets de constater que «certains cadres supérieurs arrivent à un tel niveau bas et abject de corruption, en dépit de leur parfaite connaissance des lois en vigueur. Ceux-là mêmes qui ont occupé des fonctions supérieures et à qui incombait la responsabilité de préserver les intérêts suprêmes du peuple algérien, n’ont pas été à la hauteur de la confiance placée en eux, et méritent de ce fait cette sanction équitable, qui leur a été infligée par la force de la loi du droit et de l’équité».