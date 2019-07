Le discours prononcé par le chef de l’Etat à l’occasion de la célébration du 57ème anniversaire de l’indépendance est incontestablement porteur d’espoir. La situation politique intenable que vit l’Algérie depuis plus de quatre mois est en mesure d’être débloquée. La nouvelle offre du chef de l’Etat pour une sortie de crise en comporte tous les ingrédients. Toutes les garanties sont réunies pour que le pays sorte de l’imbroglio politique dans lequel il s’est enlisé depuis la démission de l’ex-président de la République. Le «désengagement» de l’Etat et de l’institution militaire doit constituer les deux mamelles sur lesquelles repose cette perspective. Cette nouvelle carte qui se dessine répond parfaitement à une des revendications majeures de la contestation populaire et de la classe politique dans sa majorité. Le dialogue inclusif auquel a fait référence celui qui assume la magistrature suprême depuis que son prédécesseur ait renoncé à un cinquième mandat avant de jeter l’éponge, doit être mené par des personnalités nationales, crédibles, indépendantes, qui n’ont pas d’ambition électorale. «Le processus de dialogue qui sera lancé incessamment, sera conduit et mené en toute liberté et en toute transparence par des personnalités nationales crédibles, indépendantes, sans affiliation partisane et sans ambition électorale» avait déclaré, mercredi, le chef de l’Etat dans un discours adressé à la nation à l’occasion du 57ème anniversaire de l’indépendance. Abdelkader Bensalah va plus loin et détaille le profil de ces personnalités qui seront chargées de piloter les prochains pourparlers. «Des personnalités qui émergent du fait de leur autorité morale ou de leur légitimité historique, politique ou socioprofessionnelle, les rendant éligibles à l’accomplissement de cette noble mission et qui seraient de nature à les aider à conduire et à faciliter ce dialogue.», a-t-il souligné, tout en levant toute équivoque sur une hypothétique participation de l’ Etat et de l’institution militaire. Des noms commencent déjà à circuler. Ceux de Mouloud Hamrouche, d’Ahmed Taleb Ibrahimi, ou de Sid Ahmed Ghozali reviennent avec force pour piloter ce dialogue qui doit brasser large pour le mener à son objectif ultime : l’élection d’un président de la République. Le panel à qui reviendra cette mission aura carte blanche. Fait inédit dans la jeune histoire de l’Algérie indépendante. Les animateurs de ce dialogue à venir seront ainsi garants du déroulement du scrutin qui doit déboucher sur l’élection d’un nouveau président de la République.

Tout comme ils auront les coudées franches pour aborder l’ensemble des aspects législatif, réglementaire et organisationnel de cette échéance électorale. Le processus du calendrier électoral, ainsi que les mécanismes de son contrôle et de sa supervision seront également de leur ressort. L’Etat dans toute sa composante y compris l’institution militaire qui ne seront pas partie prenante du dialogue sont appelés à l’observation de la plus stricte neutralité, tout le temps que durera cette opération. Tous les moyens matériels et financiers seront mis au service de ce mécanisme qui sera dirigé par les personnalités qui auront à décider des modalités de son fonctionnement. La mise en place d’un organe ou d’une autorité électorale qui aura pour mission d’organiser et de contrôler le processus électoral dans ses différentes étapes, sera vitale pour le parachèvement de cette initiative qui s’annonce salutaire pour l’Algérie. Elle aura les mêmes prérogatives que celles dévolues à l’administration publique en matière électorale, elle couvrira l’ensemble du territoire national et sera par conséquent pourvue de démembrements au niveau des wilayas, des communes et à l’étranger. Elle sera dotée d’un budget de fonctionnement qui lui sera alloué par l’Etat.

L’adoption d’une loi spécifique, ainsi que l’adaptation, en conséquence, du dispositif législatif et réglementaire, notamment la loi électorale, qu’il conviendra de réviser sera nécessaire pour la mise en place de cet organe notera le chef de l’Etat dans son discours. Toutes les garanties seront ainsi, en principe, réunies pour faire de l’élection présidentielle un scrutin qui réponde aux exigences d’impartialité, de régularité et de transparence. La locomotive est actionnée. Reste aux trains de suivre.