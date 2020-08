Une petite soupape de décompression pour les Algériens! L'Etat a décidé d'alléger les mesures de confinement pour permettre aux citoyens de pouvoir respirer, après près de 5 mois après l'apparition de la pandémie de Covid-19. Ainsi, le Haut Conseil de sécurité qui s'est réuni, lundi dernier, a pris la décision que tout le monde attendait: la réouverture des lieux de culte, de détente et des plages! «Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a instruit lundi dernier le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, de programmer la «réouverture graduelle» des lieux de culte, des plages, des lieux de récréation et de détente aux citoyens», précise un communiqué de la présidence de la République. «Cette instruction a été donnée lors d'une réunion du Haut Conseil de sécurité, présidée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, au siège de la présidence de la République, consacrée à l'évaluation de la situation dans le pays à la lumière des récents développements concernant la pandémie de Covid-19», précise la même source. Une annonce qui a fait le tour de la Toile algérienne, réjouissant au passage des millions de citoyens qui se préparaient déjà à aller accomplir leurs prières à la mosquée. Néanmoins, ils devraient encore prendre leur mal en patience, car cette ouverture se fera de façon graduelle et après que toutes les conditions sont réunies. «Le président de la République a instruit le Premier ministre à l'effet de programmer une réouverture graduelle des lieux de culte, qui sera limitée, dans une première phase, aux seules grandes mosquées d'au moins 1000 places et qui soient en mesure de permettre la distanciation physique indispensable, avec comme impératif le port du masque par tous», a précisé la même source. L'autre bonne nouvelle en ces temps caniculaires est la réouverture des plages et des lieux de détente aux citoyens. Le Haut Conseil de sécurité a également décidé de leur réouverture de façon graduelle, même si beaucoup n'ont jamais été réellement fermées... «Le président de la République a chargé le Premier ministre de prendre les mesures qui s'imposent pour un accès graduel à de tels espaces, qui tiennent compte de l'impératif du respect des conditions sanitaires», soutient le même communiqué. Il a, à ce titre, «ordonné aux responsables des services de sécurité de veiller, par une présence renforcée, à l'observation sur le terrain des consignes de distanciation entre les estivants et le port du masque». Les conditions de ces réouvertures seront prochainement détaillées dans un décret que doit publier le Premier ministre. Néanmoins, cet allégement du confinement ne veut nullement dire la fin de la pandémie. Les citoyens devront redoubler de vigilance et faire preuve d'une grande conscience et de maturité afin d'éviter un retour à la case départ.





Abdelaziz Djerad

«Les mosquées réouvertes très prochainement»

La réouverture des mosquées se fera très prochainement, mais de façon graduelle. C'est ce qu'a confirmé, hier, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, lors du lancement de l'activité de finance islamique par la banque publique, BNA. «Comme annoncé par le Haut Conseil de sécurité, les mosquées seront réouvertes très prochainement, mais cela se fera sous certaines conditions», a précisé le chef de l'Exécutif. Il a insisté sur le fait que les normes d'hygiène et la distanciation sociale devront être respectées. La protection des citoyens est primordiale. Cette réouverture ne signifie nullement l'abandon des mesures que nous avons prises jusqu'ici», a-t-il soutenu. «Les mosquées doivent être le point de départ de la solution à la pandémie et non son point de départ», a conclu le Premier ministre.