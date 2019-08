Sont présumés impliqués dans cette affaire, outre l’ex-directeur du parc d’équipements de l’APC de Sidi Amar, le chef des moyens généraux, un magasinier et deux ex-chefs du bureau de l’environnement. Ces derniers ont été placés sous contrôle judiciaire, sur décision du juge d’instruction près le tribunal d’El Hadjar, apprend-on de source juridique. Cette dernière a indiqué que les mêmes griefs sont retenus à l’encontre de l’ex-directeur du parc, placé sous mandat de dépôt par le même juge d’instruction, en charge de ce dossier. Celui-ci, dans le cadre duquel, ont été auditionnés pas moins de

10 individus entre accusés et témoins, après avoir exposé les griefs cités ci-dessus, le responsable du parc, l’ex-secrétaire général de l’APC de Sidi Amar et le chef des moyens généraux et des équipements et un élu, afin de déterminer la destination des équipements disparus du magasin, a ajouté la même source, en expliquant que l’inventaire établi ne correspond pas à la quantité portée sur les documents comptables et les bons de livraison.

Ainsi et lors de l’audition par le juge d’instruction, il a été mis à nu un trafic dans lequel sont présumés impliqués les prévenus, dont l’ex-directeur du parc, placé sous mandat de dépôt et les autres cadres placés sous contrôle judiciaire. Rappelons que l’affaire remonte au mois de mars de l’année dernière, où les éléments de la brigade de recherches et d’investigations relevant du groupement de la gendarmerie de la wilaya de Annaba, ont ouvert une enquête sur des malversations en rapport avec les achats du magasin. Exploitant soigneusement les informations qui leur ont été fournies, les services de sécurité ont, lors de l’investigation, découvert un vaste trafic ayant trait au vol d’équipements qui étaient vendus au marché noir. Aux termes de l’aboutissement de l’investigation, il a été découvert la disparition d’un lot d’équipements électroniques fournis par un livreur. Estimé à 400 millions de centimes, le lot avait été détourné vers une destination inconnue. Une affaire dont les premiers suspects étaient le directeur et le magasinier, avec la connivence de deux administrateurs. Ledit lot d’équipements n’a jamais été porté sur l’inventaire, alors que le fournisseur avait établi une facture de réserve. Les prévenus sont également accusés de surfacturation, entre autres. Par ailleurs, il convient de signaler que l’APC de Sidi Amar n’est pas à son premier scandale, puisqu’une affaire similaire est programmée pour être jugée, dans les prochaines semaines, par le tribunal d’El Hadjar.

Cette autre affaire a trait à l’acquisition de bennes à ordures. Celles-ci, dont le montant est de l’ordre de 12 milliards de centimes, présente une non-conformité au cahier des charges, entre autres. Le scandale a éclaté lorsque la police judiciaire avait, en janvier dernier, convoqué des cadres, des employés et des élus, ainsi que le président de l’APC de Sidi Amar, pour qu’ils soient entendus dans l’affaire…à suivre.