Le juge instructeur près la Cour suprême a ordonné, jeudi, le placement de l’ancien ministre de l’Habitat et ex-wali de Mostaganem, Abdelwahid Temmar, en détention provisoire dans une affaire liée à la corruption, a indiqué un communiqué du procureur général de ladite cour. «Dans le cadre de l’instruction ouverte au niveau de la Cour suprême, le juge instructeur a auditionné Abdelwahid Temmar, ancien wali de Mostaganem, poursuivi dans une première affaire de faux en écritures publiques par altération d’écriture, dilapidation et usage illégal de deniers publics accordés à un fonctionnaire dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, octroi d’indus privilèges à autrui en violation des dispositions législatives et réglementaires abus de pouvoir, abus de fonction, changement de la vocation agricole d’une terre agricole, atteinte au domaine national et à l’état naturel du littoral.» Le prévenu est accusé également dans une deuxième affaire de «rédaction de documents administratifs portant des faits erronés et abus de fonction». Le juge instructeur a ordonné «le placement du prévenu en détention provisoire dans la première affaire, alors qu’il a rendu une ordonnance de son acquittement dans la deuxième affaire». Pour rappel, l’ancien wali de Mostaganem (2015-2017) a hérité de deux portefeuilles ministériels sous l’ère Bouteflika. Il a en effet été à la tête du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville d’août 2017 à mars 2019, avant d’être parachuté au ministère des Travaux publics et des Transports pour en assurer l’intérim entre mars et avril 2019.