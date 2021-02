Ouvert avant-hier, le procès en appel dans l'affaire de Mahieddine Tahkout et la Société nationale des véhicules industriels (Snvi), s'est poursuivi, hier, par les auditions des accusés.

Appelé à la barre, le président-directeur général (P-DG) de la Snvi, entre 1998 et 2012, Mokhtar Chahboub, a nié le fait que son entreprise (Sonacome) ait enregistré des pertes suite aux contrats portant sur la vente d'autocars interurbains et semi-remorques à Tahkout. D'après ce prévenu, «les enquêteurs de l'Inspection générale des finances (IGF), ont fait des comptes erronés, en se référant à des prix de vente inexacts».

Les autobus de Sonacome sont vendus à Tahkout à 4,7 millions de dinars l'unité alors que le prix initial de vente réel était de 5,3 millions de dinars. Dans les marchés conclus entre Tahkout et la Snvi, entre 2002 et 2006 plusieurs anomalies ont été soulevées. Effectivement, des questions sur les facilités déconcertantes obtenues par Tahkout.

La Snvi a revendu ses bus et ses camions à Tahkout à des prix inférieurs. Le tribunal lui reproche d'avoir négocié à la baisse les contrats de vente avec Tahkout, de lui offrir des pièces de rechange, de moteurs, des chargements de pneus, des enjoliveurs, des rétroviseurs à titre gratuit en dehors de la période de garantie, falsification du contrat et l'avoir dispensé du paiement anticipé. à ce propos, il justifie: «La Snvi, qui s'est retrouvée à la fin des années 1990 en position de faillite conséquemment à l'absence de vente, avec des stocks importants constitué de pièces détachées et de bus fabriqués en 1994 et 1995, devait vendre à des prix promotionnels, d'autant plus qu'elle faisait face à la concurrence des produits d'occasion étrangers».

Quant aux pièces de rechange et d'autres composants donnés gratuitement, il soutient que «cela faisait partie des usages commerciaux de l'entreprise avec ses clients». Poursuivi pour les chefs d'inculpation de «détournement et dilapidation de deniers publics» et «faux et utilisation de faux», l'ancien P-DG de Sonacome est jugé dans cette affaire en compagnie de 23 autres accusés, dont plusieurs responsables de directions et d'autres unités de son entreprise.

En réponse aux question du président de l'audience, il répondra: «J'ai présenté un plan de redressement de l'entreprise qui s'est retrouvée avec un stock estimé à 4,7 milliards de dinars. Pourquoi Sonacome n'a pas rendu publics ses produits et les meilleures conditions de vente qu'elle proposait? Le P-DG de Sonacome, a soutenu que «son entreprise ne faisait que des prospection auprès de ses clients potentiels, à l'image de Tahkout Mahieddine et d'autres entreprises privées».

Il a tenté de faire porter le chapeau à ses subordonnés, en affirmant que «la baisse des prix de vente est du ressort de la direction commerciale», tandis que le camion-citerne, les pièces détachées et des camions d'essais, qui sont offerts à Tahkout dans le cadre des mesures d'accompagnement, «relèvent de la responsabilité de la direction des services après-vente». Les autobus 150 de type 1V8 et 38 L6, commandés par Tahkout ne lui sont livrés que 3 ans après, alors que dans le contrat de vente conclu entre les deux parties, il était stipulé que le délai de livraison ne devait pas dépasser les 12 mois. Au sujet des réunions tenues par la direction de l'entreprise au siège de l'entreprise du client Tahkout, il indique: «J'ai participé à quatre réunions, dont la plupart ont été tenues au siège de l'entreprise». En 2006, le montant du contrat de vente conclu avec Tahkout a été modifié. Il est porté de 10 millions de dinars à 2 et 3 millions de dinars. Interogé, le P-DG souligne qu'«il s ‘agit non pas d'un avenant, mais de deux contrats différents: le premier couvre la période de 2001 à 2006 et le second couvre l'après 2006».

De son côté, le directeur des ventes auprès de la direction commerciale, a justifié la négociation à la baisse des prix de ventes par le fait que «la Banque d' Algérie ait baissé des taux d'intérêt à 6, 5% suite à la baisse de son taux directeur». Il a fait savoir qu'au total, la Snvi avait vendu à Tahkout 640 bus et remorques entre 1999-2005.