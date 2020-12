Le verdict est tombé! Karim Tabbou reste en liberté malgré sa condamnation par le tribunal de Koléa. En effet, le chef de l'UDS (parti non agréé) a été condamné, hier, à un an de prison avec sursis pour «atteinte à la Sûreté nationale», a-t-on appris auprès d'un de ses avocats. Il a également été condamné à payer une amende de 100.000 dinars. Le juge n'a finalement retenu que le chef d'accusation d'«atteinte à la Sûreté nationale». Il a été relaxé pour celui d'«atteinte au moral de l'armée». Le procureur avait requis une peine de 3 ans de prison ferme et une amende de 100.000 dinars. L'ex-premier secrétaire national du FFS va faire appel de ce verdict. Pour rappel, il s'agit de la deuxième affaire dans laquelle est poursuivi cet opposant, libéré au mois de juillet dernier après avoir passé presque 10 mois derrière les verrous. Dans sa première affaire, il avait été condamné, le 11 mars dernier, par le tribunal de Sidi M'hamed à une peine d'une année de prison, dont 6 mois ferme et 6 mois avec sursis pour les mêmes chefs d'accusation. C'est-à-dire «atteinte à l'intégrité du territoire national». Il devait être libéré à la fin mars mais le procureur, qui avait requis 4 ans de prison et une amende de 200.000 DA, a fait appel.

Le 24 mars dernier, la cour d'Alger, a revu le jugement à la hausse! Il a alors été condamné à un an de prison ferme. Au mois de juillet dernier, la justice avait décidé de le relâcher après près de 10 mois d'emprisonnement. C'est donc libre qu'il a comparu dans cette seconde affaire. Il restera en liberté en attendant la programmation de son procès en appel par la cour de Tipasa.