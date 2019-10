L’ex-président de la Cgea, Habib Yousfi a été arrêté, selon certains médias, ce dimanche, dans la localité de Mahelma, alors qu’il était en visite d’inspection de projets d’investissement. Président d’honneur de la Cgea, Habib Yousfi est également membre fondateur du parti TAJ, au sein duquel il était président du conseil national jusqu’à sa démission au lendemain de l’incarcération de Amar Ghoul.

« TAJ n’est plus ce parti de conquêtes qu’il était jadis, il ne dégage désormais aucune stratégie susceptible de le conduire, un jour, à l’exercice du pouvoir suprême dans notre pays , sa voix n’est audible sur aucun des sujets essentiels du débat politique national, perçu par la base militante comme un parti pour quelques carriéristes », précise-t-il dans un communiqué.

Pour les observateurs, cette arrestation surprend à plus d’un titre, du fait , que Habib Yousfi n’a à aucun moment été associé ni à l’oligarchie ni au lot des grosses fortunes qui ont sévi durant le règne de l’ancien régime. Ceci étant, au demeurant aucune information ou précision n’a été avancée sur les motifs de cette arrestation.

Il y a lieu de rappeler qu’au lendemain de l’indépendance, le premier président de la République algérienne Ahmed Ben Bella avait désigné Habib Yousfi en qualité de chef de son cabinet.

En 1965, Habib Yousfi a été affecté aux services du Malg à Tanger (Maroc) succédant à Belaïd Abdesslem qui fut affecté au Caire. En 1967, Habib Yousfi avait créé une société de production de produits d’hygiène et de toilette, ce qui l’engagea à créer une structure patronale « la Cgea » afin d’établir un dialogue avec les autorités et il fut désigné en tant que président de cette organisation patronale.

Au cours de sa gestion , les Etats-Unis à travers leur mission diplomatique à Alger avaient sollicité Habib Yousfi à se déplacer aux Etats-Unis pour mieux comprendre le système économique américain et permettre aux opérateurs économiques algériens de mieux saisir les démarches économiques, afin de promouvoir une politique économique créatrice de richesses et d’emplois ; la visite et le séjour de Habib Yousfi aux Etats-Unis lui ont permis de décrocher un Award en économie à l’époque même où l’Algérie avait pratiqué alors, une démarche économique dans le style socialiste dans sa vision de la gestion de l’économie du pays.