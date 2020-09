Cette visite de travail avait pour objectif principal de s'enquérir des obstacles auxquels font face les membres de l'exécutif communal dans la concrétisation des projets. Et à ce titre, plusieurs sites ont été visités. Ainsi, en est-il de l'ancien siège communal, qui sera transformé en polyclinique. Sur place, le président de l'APW a estimé la nécessité d'une rallonge financière pour finaliser les travaux. Tout en rassurant les élus de l'assemblée locale de son aide, le P/APW avait sur place instruit le secrétaire général d'établir une fiche technique en incluant tout l'équipement nécessaire pour son fonctionnement. Le projet sera pris en charge dans le cadre du budget supplémentaire 2020-2021. Il y a lieu de signaler que la commune de Souk Oufella est la seule commune, qui ne dispose pas d'infrastructure du genre dans la daïra de Chemini. Les comités de villages ont maintes fois saisi les autorités pour sa réalisation, mais leurs écrits sont restés sans suite. La décision de l'APW arrive donc en réponse à leur attente, et ce n'est pas sans raison que la population s'est félicitée de cette acquit qui lui est très cher, comme l'a si bien exprimé cet ancien membre du comité de village, en remerciant vivement le président de l'APW de leur avoir prêté l'oreille. «Merci M. Haddadou, vous avez gravé votre nom dans la commune», écrivait un autre membre de comité sur sa page facebook.

La commission s'est déplacée ensuite pour examiner les projets des zones d'ombre inscrits au profit du village Taourirt et le stade communal de Tiliouakadi. Sur place, le président de l'APW s'est montré favorable pour une rallonge pour en faire un stade digne de ce nom. Il n'en citera cependant pas le montant. Au terme de la visite, il a été procédé à la mise en service de trois stations de refoulement du barrage de Tichihaft.

La commission de l'APW de Béjaïa s'est ensuite déplacée dans deux autres communes de la daïra, à savoir Tibane et Akfadou. L'annonce de la prise en charge en béton bitumineux du chemin reliant le lac Aguelmin Yekker vers le complexe touristique d'Akfadou et le chemin de wilaya numéro un dans le budget de wilaya a réjoui plus d'un.