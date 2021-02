La décision d'exclusion des six députés qui ont refusé de démissionner de l'Assemblée populaire nationale vient d'être validée par le ministère de l'Intérieur. «Toutes les décisions prises par différentes sessions du comité central du PT, tenues avant et après l'emprisonnement arbitraire de la secrétaire génale du parti Louisa Hanoune ont été validées par le ministère de l'Intérieur», a-t-on révélé. Il s'agit, notamment, des décisions relatives à l'exclusion, radiation des rangs du comité central et l'intégration d'au- tres membres au comité central. «Les résultats ayant découlé de la session extraordinaire du comité central du parti, tenue les 5 et 6 novembre 2020, sont conformes aux dispositions de la loi organique relative aux partis politiques du 12 janvier 2012», peut-on lire sur la notification du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire. Six députés du PT ont refusé de démissionner de l'APN, tel que décidé par le bureau politique, le 26 mars 2019 et validé à l'unanimité par le comité central le 5 avril 2019, en présence de la secrétaire générale. En cours de mandat, les 11 mem-

bres du groupe parlementaire du Parti des travailleurs ont décidé de se retirer collectivement de l'Assemblée nationale, à l'issue de la réunion du bureau politique, qui s'est tenue, en mars 2019. La lettre de démission a été officiellement déposée à la présidence de l'APN. Ce serait à l'initiative de la secrétaire générale du PT, Louisa Hanoune, que cette question a été mise en débat, avant d'être adoptée à l'unanimité. Toutefois, les non-démissionnaires continuent de siéger à l'Assemblée populaire nationale et de disposer même d'un groupe parlementaire, «faisant constamment allégeance à l'Exécutif», indique-t-on. Ils ont débattu, voté (sur) plusieurs lois et présenté des amendements au nom du parti. Dans ce sens, «le PT compte saisir une énième fois le président de l' APN pour empêcher ces députés radiés de continuer de s'exprimer au nom du parti», a déclaré, hier, le député démissionnaire de cette formation politique, Ramdane Taâzibt. «Moralement et politiquement ces derniers, exclus du comité central, n'ont pas le droit de s'exprimer au nom de leur ancien parti», a-t-il commenté. La Constitution prévoit qu'en cas de démission et de l'exclusion du parti, le député bénéficie du statut de non-inscrit (NI). Alors que les députés qui ont refusé de se conformer aux décision de la direction nationale du parti, continuent de bénéficier de l'immunité et des indemnités parlementaires, les députés démissionnaires «ont perdu leurs indemnités, le jour même où ils ont déposé leurs démissions en tant que députés à l'Assemblée populaire nationale, auprès du président de l'APN»,

a-t-on affirmé. D'ailleurs, le trop-perçu ou toute indemnité perçue après cette date, «a été remboursée à un centime près», est-il aussi indiqué. Par contre, ceux ayant démissionné entre 2001 et 2002, ont continué à percevoir leurs indemnités. «Le PT, faut-il le rappeler, a pris la décision du retrait de ses députés afin qu'il «soit en phase avec les soulèvement populaire», a-t-on soutenu... Par ailleurs, prévu hier à la cour d'Alger, le procès en appel dans l'affaire opposant le député démissionnaire du PT, Djelloul Djoudi à l'ancienne ministre de la Culture, Nadia Labidi est renvoyé au

24 février prochain.

Le report est décidé en raison de l'absence de la plaignante, Mme Labidi. Le tribunal d' El Harrach l'avait condamné en première instance, le 22 octobre 2020, à une peine de 3 ans de prison avec sursis, assortie d'une amende de50000 dinars.