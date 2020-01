Le compte à rebours va bientôt commencer pour le gouvernement Djerad. Dès la semaine prochaine, en présentant leur plan d’action, le premier ministre et ses soldats devront donner un vrai coup d’accélération aux actions qu’ils ont l’intention d’entreprendre durant le prochain quinquennat. Installés depuis près d’un mois, les nouveaux ministres qui héritent d’une situation peu reluisante dans les différents secteurs, savent très bien qu’ils n’ont pas droit à une «lune de miel» et qu’ils sont tenus de faire leurs preuves rapidement sur le terrain. Ils doivent apporter des changements concrets et tangibles pour satisfaire les Algériens qui, durant toute une année, n’ont cessé d’appeler à une profonde mutation du pays. Le gouvernement sait donc pertinemment qu’il n’a pas droit à l’erreur et que seul le résultat compte. Les priorités du gouvernement seront sûrement connues lors du prochain Conseil des ministres, puisque le plan d’action sera d’ici là finalisé, comme l’a déclaré le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Ait Ali sur les ondes de la Radio Chaïne 3. Le ministre a même affirmé que ce plan « existe déjà, mais il faut lui donner une mouture assez condensée pour le présenter devant le Parlement». Cela renseigne sur la rapidité avec laquelle ont travaillé les nouveaux hommes de Abdelmadjid Tebboune afin de transformer ses promesses électorales en démarches claires permettant à l’Algérie de sortir enfin de sa paralysie. Car, il faut le dire, le pays tourne au ralenti. D’ailleurs, lors du sommet Royaume-Uni-Afrique sur l’investissement, à titre d’exemple, l’Algérie, en pleine crise politique, n’a pas eu le temps de ficeler ses dossiers pour saisir cette opportunité et présenter aux communautés d’affaires britanniques le climat des affaires en Algérie et toutes les mesures incitatives prises à l’adresse des partenaires et investisseurs étrangers. Résultat des courses: sur les 8,4 milliards de dollars d’accords conclus entre les entreprises britanniques et les pays africains, l’Algérie n’a glané aucun dollar. Il faut donc se ressaisir et travailler rapidement. Des décisions claires doivent être prises afin de permettre la relance de la machine. Il s’agit notamment d’apporter les garanties nécessaires pour mettre fin à la frilosité des investisseurs en apportant plus d’éclairage sur la règle des 51/49 %. Une règle qui n’est plus appliquée pour les investissements étrangers dans les secteurs non stratégiques certes, mais il reste que ces secteurs stratégiques ne sont toujours pas définis par le législateur. Si les textes de lois sont rapidement publiés, cela va permettre à l’Algérie de ne pas rater l’occasion d’avoir les 500 millions de dollars d’investissements que des opérateurs arabo-africains se sont engagés, dernièrement, à faire dans le tourisme, la santé et l’agriculture au courant de cette année. Ces derniers exigent un accompagnement du gouvernement avec une mise en œuvre rapide et effective des dispositions liées à la suppression de la règle dite des 51/49 %. Le pays doit aussi savoir s’il doit poursuivre sa politique dans l’industrie automobile et prévoir les conséquences d’un changement de cap brutal. Il s’agit là, d’une série d’urgences économiques que le gouvernement Djerad doit affronter en priorité. Mais des décisions à court terme devront aussi être prises dans d’autres secteurs comme l’habitat, l’éducation ou encore la santé. En un mot, il s’agit pour l’Exécutif d’œuvrer à développer une nouvelle approche de la gouvernance basée sur l’efficience et la transparence de la gestion des affaires publiques. Et ce n’est pas chose facile que de bousculer les habitudes et les mœurs. C’est là où réside toute la difficulté du chantier auquel s’attaque le gouvernement Djerad. à cela s’ajoute le facteur temps. Les ministres sont obligés de travailler vite et bien car ils seront comptables de leurs actions devant le peuple qui, depuis le 22 février dernier, refuse de croire aux promesses sans lendemains.