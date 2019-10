La rue bouillonne et des manifestations ont été enregistrées dans plusieurs wilayas du pays pour rejeter l’avant-projet de loi sur les hydrocarbures. Mais malgré la colère de centaines de citoyens dénonçant ledit texte, ce dernier a été examiné et validé hier, en Conseil des ministres. Lors de cette réunion, présidée par le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, l’avant-projet de loi de finances 2020 a également été adopté. Les deux projets de lois seront ainsi présentés devant les deux chambres du Parlement dans les prochains jours. S’ensuivra alors un débat en commission et en plénière avant le vote des parlementaires. Mais d’ici-là, la rue risque de s’enflammer encore plus, puisque avant même la présentation du texte régissant les richesses du sous-sol algérien, des tirs groupés ont été lancés contre ce projet de loi. Un retour à la normale n’est cependant pas à écarter si, les premiers responsables de l’énergie arrivent à convaincre en donnant les arguments imparables de la nécessité d’aller vers ce nouveau Code des hydrocarbures. Hier et face à la grogne de la rue, aucun officiel n’a fait de déclaration. Mais ce sont deux cadres de la compagnie pétrolière qui se sont chargés de défendre le projet de loi au Forum El Moudjahid. Mustapha Hanifi, directeur général des hydrocarbures au ministère de l’Énergie, s’est échiné à expliquer que «l’Algérie se doit de réaliser de nouvelles découvertes de pétrole et de gaz pour assurer sa sécurité énergétique et ses revenus, notamment à travers le partenariat étranger». Pour cela, a-t-il insisté « il est indispensable de réviser le cadre juridique régissant les hydrocarbures d’où l’intérêt du projet de loi y afférent». Il va même jusqu’à alerter que l’Algérie risque d’atteindre un bilan gazier déficitaire en 2030 si le pays ne va pas vers d’autres explorations. Mais c’est la déclaration de Toufik Hakkar, vice-président business et marketing à Sonatrach qui a été la plus inattendue. Ce dernier et concernant la confection de l’avant-projet de loi, a catégoriquement rejeté les critiques selon lesquelles « la loi a été dictée par des parties étrangères (compagnies pétrolières)» affirmant qu’elle « est l’œuvre de cadres nationaux diplômés de nos universités et exerçant au sein d’institutions et entreprises algériennes». Une déclaration qui vient contredire celle faite, il y a quelques jours, par le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab. Ce dernier avait expliqué que le projet de loi a été confectionné avec la participation des «grandes compagnies pétrolières internationales». Une phrase qui, très vite, avait fait le tour des réseaux sociaux, enflant la polémique déjà bien installée après les multiples interventions d’experts dans le domaine. Plusieurs d’entre eux avaient, d’ailleurs, critiqué l’avant-projet, d’autres ont estimé inopportune l’adoption d’une loi aussi stratégique dans un contexte de crise. Un avis partagé par de nombreux manifestants qui considèrent qu’une loi qui engage l’avenir du pays ne peut être adoptée par un gouvernement intérimaire qui n’a à sa charge que la gestion des affaires courantes, encore moins être avalisée par un Parlement datant de l’ère de la «Issaba». Mais, en fait, rien ne dit que le Parlement va adopter le projet de loi sur les hydrocarbures. Les députés peuvent bien voter contre. Cette possibilité est d’autant plus plausible que le RND vient de se positionner contre l’adoption dudit projet de loi. Le parti de Azzedine Mihoubi a invité, hier, le gouvernement à «retarder l’adoption» ajoutant que «c’est au futur président de la République élu qu’incombe la mission d’ouvrir un débat profond sur la question des hydrocarbures». Sans le RND, même si le FLN décide de voter pour ce projet de loi, il lui faudra composer avec les indépendants et plusieurs partis politiques pour pouvoir compenser les 100 sièges du RND et avoir la majorité nécessaire validant le projet de loi. Ce qui n’est pas du tout évident. A bien voir, le projet de loi des hydrocarbures ne crée pas seulement des tumultes dans la rue, mais ce sera aussi le cas au sein de l’Assemblée et des formations politiques qui ne manqueront pas d’en faire un thème de la campagne électorale.