Le chef de l'Etat présidera, aujourd'hui, une réunion du Conseil des ministres, «consacrée à l'évaluation du bilan annuel 2020 des secteurs ministériels», a indiqué, hier, un communiqué de la présidence de la République. Cette première rencontre du président de la République avec le gouvernement, au complet, depuis son retour au pays, aura forcément un goût de «retrouvailles», mais l'on peut aussi s'avancer sur le fait qu'il règnera un air de «l'heure des comptes» pour l'ensemble des membres de l'Exécutif, dont certains ne peuvent pas se prévaloir d'un bilan «scintillant». Dans pas mal de secteurs, il a été constaté une persistance de comportements bureaucratiques, dont l'effet premier a été de «parasiter» le discours de l'Etat sur le concept de l'Algérie nouvelle. Des investisseurs qui continuent courant derrière des permis de construire qu'ils n'obtiennent finalement pas, des exportateurs qui voient leurs opérations stoppées par un département ministériel pour un motif indéfendable, des producteurs qui n'obtiennent pas le «O.K.» de certaines autorités pour démarrer leurs activités et les dossiers de près de 200 soumissionnaires aux cahiers des charges pour l'importation de véhicules neufs et la construction automobile, toujours pas retenus par la commission ministérielle.

Il y a, certes, des réussites dans l'action du gouvernement durant l'année écoulée. La gestion de la pandémie de Covid-19 est à saluer, en ce sens que l'Algérie est l'un des rares pays du pourtour méditerranéen qui peut se vanter d'un contrôle parfait de la maladie, au point où le gouvernement se permet des allègements dans le confinement partiel, pendant qu'ailleurs, le dispositif est renforcé. De même, pour les actions dans les zones d'ombre et sur le front du logement où, force est de constater des livraisons record, ces derniers jours. Cela pour dire que si le bilan n'est pas franchement mauvais, on peut néanmoins estimer qu'il est à demi-teinte, en raison d'une communication pas toujours au rendez-vous dans pas mal de secteurs et un ronronnement manifeste au niveau de départements pourtant névralgiques pour la bonne tenue de la gouvernance. Au plan local, pas mal de citoyens se plaignent de l'inaction des autorités, sans que l'on sente une réactivité de la centrale pour remettre les choses en ordre. L'impression d'une gestion strictement administrative de la vie des citoyens, sans imagination, ni esprit d'initiative. La société civile n'est pas franchement impliquée et elle rencontre parfois une hostilité incompréhensible de la part de l'administration. La parole présidentielle ne semble pas assez bien relayée, malgré plusieurs rencontres avec les walis. Les relais ne fonctionnent pas convenablement et cette situation réduit de la dynamique souhaitée par le président de la République pour mettre le pays véritablement en ordre de marche. Le message est quelque peu brouillé. C'est dire que le chef de l'Etat aura certainement à mettre les points sur les «i» à l'endroit de certains ministres qui rendent une copie plutôt pâle de leurs actions.

Osons donc la critique pour dire qu'assez peu de travail a été mené au niveau ministériel pour encourager les exportations hors hydrocarbures. Il se dégage une «fâcheuse impression» que les ministres concernés attendent l'entrée en vigueur de la loi des finances 2021 et pensent que ce seul texte suffit à créer un appel d'air en faveur des exportations de biens et de services. Quant au secteur industriel public, il se retrouve dans un cul de sac avec une bureaucratie étouffante, sans que l'on sente une réelle prise en main du problème.

Un seul Conseil des ministres ne suffira pas pour faire le tour de ce qui ne va pas, mais l'on peut s'attendre à une parole forte de la part du président de la République. Abdelmadjid Tebboune, qui revient au pays après deux mois d'absence, fera son propre constat, et dans l'état où se trouve certains secteurs, la Covid-19 ne peut pas tout expliquer. Une année, presque jour pour jour, après son installation, le gouvernement Djerad semble faire face à un phénomène naturel en la matière, savoir un coup de fatigue. De l'appréciation que fera le président de la République d'une année d'activité du gouvernement Djerad, seront prises les premières décisions de 2021 sur le plan de la gouvernance. Le chef de l'Etat n'est pas sans savoir que rien n'est parfait, mais il faut toujours tendre vers la perfection. Comment cela va-t-il se goupiller? l'avenir proche nous le dira