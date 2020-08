Une semaine après avoir révélé l'existence d'un complot contre le pays, Tebboune veut démasquer les coupables! En effet, lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, tenue dimanche dernier, le président de la République a mis la pression sur le gouvernement en lui demandant d'accélérer les enquêtes sur les «sabotages» de la période pré-Aïd El Adha. Il a d'ailleurs tenu à débuter cette rencontre avec son gouvernement par ce grave dossier. Ainsi, le chef de l'Etat a tancé ses ministres leur ordonnant de mener à terme les enquêtes diligentées sur ces incidents et dysfonctionnements survenus ces dernières semaines. «Réagissant d'abord au compte-rendu du Premier ministre, le président de la République est revenu sur les incidents et dysfonctionnements graves qui sont survenus ces dernières semaines et qui ont pris la forme d'incendies de forêts, de rupture de la distribution d'électricité et d'eau potable et d'indisponibilité brutale de liquidités au niveau des centres postaux», a précisé le communiqué de la présidence de la République publié au terme de la réunion. Une dépêche de l'agence officielle (APS) est tombée quelques instants après ce communiqué pour revenir sur cette instruction présidentiel. C'est dire l'importance que porte la Présidence à ces différentes ruptures anormales de fonctionnement d'activités qui n'ont pas encore révélé tous leurs secrets. Le président Tebboune a, d'ailleurs, demandé à ce que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur contre les auteurs de ces actes. «Vous devez veiller à la sanction de leurs auteurs avec la plus grande fermeté», a-t-il lancé en direction de l'Exécutif.

Néanmoins, Abdelmadjid Tebboune veut une totale transparence dans ces enquêtes. C'est dans ce sens qu'il demande à ce que l'opinion publique soit informée des résultats de ces investigations.

«Le gouvernement se doit de porter à la connaissance de la population leurs résultats, preuves à l'appui», a-t-il soutenu non sans faire quelques révélations sur certains de ces dossiers que les services de sécurité lui ont fait parvenir. «Des arrestations viennent d'être opérées en ce qui concerne des actes de destruction de poteaux électriques dans la wilaya de Bouira, ainsi que celle d'un pyromane qui a avoué avoir mis le feu volontairement à la forêt de Aït Laâziz dans la même wilaya», a-t-il fait savoir avant que les images de ces arrestations ne soient montrées au JT de 20h de la Télévision nationale. Toutefois, ce ne sont là que des petits points sur un complot qui semble être d'envergure avec d'énormes tentacules. D'où la mise au point du président à son gouvernement. Le chef de l'Etat veut connaître les tenants et les aboutissants de ces sabotages. Il ne veut pas de simples lieutenants ou exécutants, mais veut les têtes pensantes de ce que son Premier ministre n'a pas hésité à qualifier de tentatives de «créer ‘'la fitna'' et l'instabilité dans le pays». Après ces graves accusations, ni le président de la République ni l'opinion publique ne sauraient se contenter de l'arrestation d'un pyromanes et des voleurs de poules, surtout que Abdelaziz Djerad a assuré qu'il avait les preuves que ces actes étaient prémédités du fait de leur succession et timing qui n'est pas le fruit du hasard. Il faut rappeler que la dernière semaine du mois de juillet, à la veille de la fête de l'Aïd El Adha, le pays a été «frappé» par des événements sociaux qui ont grandement perturbé le quotidien des citoyens. Il s'agit, entre autres, du manque de liquidité au niveau des bureaux de postes, des feux de forêts répétés et des perturbations de l'alimentation en eau potable (AEP), ainsi qu'aux coupures de distribution d'électricité enregistrées dans plusieurs régions du pays. Les hautes autorités du pays sont sorties de leur silence pour dénoncer une machination. Ce rappel à l'ordre de Tebboune laisse croire que des révélations fracassantes devraient être faites très prochainement, des têtes vont certainement tomber. Wait and see...