Vague, après vague, la pandémie de Covid-19 n'en finit pas de surprendre l'humanité. Aucune nation ne peut se prévaloir d'être en passe de vaincre le virus. Les pays qui ont, disait-on, «admirablement» géré les trois premiers mois de la pandémie avec un moindre mal au plan économique et en vies humaines, ont sonné l'alerte générale ces tout derniers jours. L'Allemagne qui figure sur la liste des «bons élèves» à la première vague, semble à la deuxième, totalement rater son sujet. Confinement total durant les trois prochaines semaines, Noël et fin d'année compris, fermeture de tous les restaurants, cafés, et autres commerces «non essentiels». Pas de cinéma, de théâtre... Bref, le pays d'Angela Merkel est au bord de la rupture pour justifier ces mesures plus que drastiques. 90% des lits de réanimation sont occupés. Le scénario italien du printemps dernier est en passe de devenir allemand. D'autres pays européens, félicités pour leur faible taux de mortalité sont sur la même voie. Les Pays-Bas «se mettent sous cloche» et le Danemark impose un confinement partiel et interdit plusieurs activités commerciales. Aux Etats-Unis, pays le plus touché au monde avec ses 300000 morts, la situation est apocalyptique. New York se prépare à un nouveau confinement et pas mal d'autres villes donnent l'impression d'avoir baissé les bras. Le Covid-19 se balade comme chez lui aux USA. De l'autre côté de la planète, en Asie, l'état de circulation du virus est sous contrôle. Les mesures de restriction ne sont pas draconiennes et l'entame de la vaccination, notamment en Chine et en Russie, augure d'une maîtrise parfaite de la pandémie et du processus de sortie de la crise sanitaire. En Afrique, le Covid-19 a eu un effet très marginal. Malgré la faiblesse des infrastructures sanitaires, les Etats parviennent à gérer et la mortalité est extrêmement basse en comparaison avec ce qui se passe en Europe et en Amérique. Mais il n'est pas question de crier victoire. Tous les scientifiques reconnaissent leur impuissance à comprendre le virus et attestent de son imprévisibilité. Le coronavirus peut, du jour au lendemain, «frapper» en Afrique et faire exploser les contaminations et les décès. Cela pour dire, et les exemples ne manquent pas, qu'il ne sert à rien de se gargariser d'un succès qui n'est, en définitif que temporaire. Sur cet aspect de la gestion de la crise sanitaire, force est de constater que l'humilité dont fait preuve le gouvernement algérien est certainement la clé de sa réussite actuelle. Si l'Algérie réalise les meilleurs chiffres en matière de contaminations et de décès, comparativement à tous les pays de la Méditerranée occidentale, c'est principalement parce que le discours appelant à la vigilance est «lisible». Cela se voit dans la réponse rapide à chaque fois que l'actualité épidémique le recommande. L'Algérie est peut-être le seul pays du pourtour méditerranéen qui s'en est tenu, depuis le début de la pandémie à ce jour, à une attitude prudente et rationnelle dans la gestion de la crise sanitaire. Sans fanfaronner à chaque baisse des contaminations, les pouvoirs publics ont affiché une posture qui donne des signaux clairs aux citoyens. Ces derniers ont saisi la véritable préoccupation, à savoir sauver un maximum de vies possible et se sont astreints à ne pas défier inutilement le virus. Un accord tacite société-Etat qui permet aux Algériens de vivre véritablement avec le virus, sans se laisser dominer. Mais la vigilance et l'humilité doivent être de rigueur.