L'Expression: Boughiden fait parler de lui, comment le présentez-vous?

Me Nadir Benakli: Boughiden est un grand village (khams) de la commune de Barbacha. Les premières traces de sédentarisation remontent au XVIIe siècle. Il est composé essentiellement de cinq petits villages: Bechouali, Tiyelmimine, Taymiouine, Boughiden et enfin Tighilet. 500 familles y vivent. Le village a connu l'exode rural vers la France, Amizour et Béjaïa-ville et ses alentours.

Le village est à vocation agricole et pastorale (oliveraies, caroubiers, figuiers, maraîchers, caprins et ovins...). Cependant, hormis une école primaire, le village n'a bénéficié d'aucune structure malgré son passé glorieux marqué par l'engagement de ses habitants dans les rangs de la Guerre de Libération nationale.

à ce titre, notre village compte parmi ses enfants des chouhada, des moudjahidine et des moussebiline à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. à cela s'ajoute bien, évidemment, le rôle phare qu'a joué notre village en tant que lieu de transit sûr.



à quand remonte la création de votre association?

Notre association regroupe des jeunes motivés, conscients et confiants et unis pour soustraire leur village de la précarité dans laquelle il se bat depuis l'indépendance, mais également pour fédérer l'ensemble des hameaux constituant ce village autour d'un noyau qui n'est autre que cette association.

En 1992, la première association nommée «Assurif» est née. Notre actuelle association à caractère social «Tikli» est créée en 2017 et travaille en étroite collaboration avec l'association culturelle «Tadukli» que je salue au passage. «Tikli» oeuvre à l'amélioration du cadre de vie général des villageois, l'atténuation ou la limitation de l'exode rural qui ne cesse de saigner notre village (plus de 40% des villageois ont quitté Boughiden).

Un important projet vous tient à coeur. Pouvez-vous nous en parler?

Le projet qui nous tient vraiment à coeur et très attendu par les villageois, c'est la réalisation d'une route reliant Boughiden à la commune d'Amizour en longeant l'oued «Ighzer n bousserfine» et «Tahemmamt». L'ouverture de cette route permettra de désenclaver notre village et inciter nos citoyens à regagner leur village natal en plus des activités économiques et surtout agricoles que ce projet va générer pour toute la région. Enfin, je rends hommage à tous les citoyens de Boughiden qui répondent favorablement à toutes nos actions, et à tous les membres des deux associations «Tikli» et «Tadukli» pour leur engagement et dévouement et merci à vous pour cette visite qui j'espère ne sera pas la dernière.