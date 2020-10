La place des Algériennes au sein des institutions de la République, des assemblées élues, des écoles, des universités ou des entreprises, ne relève pas d'une simple vue de l'esprit ou de théories sans lendemain. Le rôle qu'elles y jouent est de plus en plus prépondérant. Un statut qu'elles tirent de leur engagement durant la guerre de libération où elles se sont battues aux côtés de leurs frères d'armes. Un sillon tracé par d'autres héroïnes, résistantes à l'envahisseur, au colonisateur. Un combat symbolisé par des guerrières, Lalla Fadhma N'Soumer, Dihya...L'Algérie d'aujourd'hui est décidée à promouvoir ce capital «historique». Les générations de femmes, de filles d'aujourd'hui et de demain, seront placées sur le même pied d'égalité que les hommes, les garçons. Personne ne sera sur la touche. L'Algérie, «qui demeure engagée à s'assurer «qu' «aucun ne sera un laissé-pour-compte» sur le chemin du développement, notamment le 5e objectif visant la concrétisation de l'égalité des sexes et l'autonome des femmes et des jeunes filles à l'horizon 2030, a consacré dans l'ensemble des législations nationales le principe de la non-discrimination et d'égalité des citoyens en Algérie, conformément aux conventions internationales», a indiqué le chef de la diplomatie algérienne devant la réunion de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies pour la célébration du 25e anniversaire de la 4e Conférence mondiale sur les femmes, tenue par visioconférence. Sabri Boukadoum a mis en exergue l'expérience algérienne, en matière de concrétisation de l'égalité des sexes.

Une volonté qui est fortement appuyée par la nouvelle Loi fondamentale qui sera soumise à la voix du peuple le 1er novembre prochain. L'Algérie «oeuvre à la promotion de l'égalité hommes-femmes sur le marché de l'emploi et à aboutir aux opportunités économiques, des objectifs portés sur le projet de révision de la Constitution qui sera soumis à un référendum populaire le 1er novembre 2020», a affirmé le successeur de Ramtane Lamamra.

Y a-t-il d'autres initiatives dans l'immédiat? S'agissant des perspectives de promotion de la place de la femme, «elles ont été approuvées en vertu du Plan d'action du gouvernement pour l'année 2020, lequel vise à atteindre la concrétisation de l'objectif d'égalité hommes-femmes dans divers domaines, en accord avec nos constantes nationales, outre l'autonomie de la femme et sa participation au développement socio-économique» a fait remarquer Sabri Boukadoum. Les conflits à travers le monde foisonnent. La femme a un rôle incontestable à jouer en faveur de leur solution. Y a-t-on pensé? L'Algérie «accorde un intérêt particulier à la femme en tant que facteur de paix, soit au niveau africain ou international, à travers la concrétisation de l'Agenda 2063 de l'Union africaine...», a souligné le ministre.