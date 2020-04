1704 malades sont sous le traitement de la chloroquine alors que le nombre de cas confirmés est de 1666. L'annonce faite, jeudi dernier, par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, Djamel Fourar, a de suite enflammé la Toile algérienne. En quelques minutes, c'est devenu le sujet le plus commenté sur les réseaux sociaux.

Une vive polémique est née!«Quelqu'un peut m'expliquer cela? C'est la preuve que l'on nous ment...», est le genre de commentaires que l'on pouvait lire. Le docteur Mohamed Bekkat Berkani, président de l'Ordre national des médecins, a de suite apporté des éclaircissements. «Cela est dû à la technique utilisée pour la détection des malades atteints du Covid-19», a-t-il souligné. «Le nombre de cas confirmés (1666) est celui de ceux qui ont été détectés biologiquement par les tests Covid-19, tandis que le nombre 1704 était lié à des cas détectés par les scanners et radios médicales», a expliqué ce pneumologue qui est membre du Comité scientifique conjoint de surveillance et de suivi de l'épidémie du coronavirus en Algérie.

En effet, afin de prendre en charge rapidement les malades, l'Algérie a adopté, il y a quelques jours, le scanner thoracique comme alternative pour le dépistage. Les cas suspects passent au scanner, si des atteintes pulmonaires sont détectées, le patient est directement mis sous traitement de chloroquine. «Cela avant même que son cas ne soit officiellement confirmé par les tests spécifiques au coronavirus. C'est pour cela que le nombre de personnes sous traitement dépasse celui des personnes découvertes», a insisté le docteur Berkani. Une très bonne chose afin que les malades puissent être pris en charge très rapidement évitant les complications et augmentant ainsi leurs chances de survie. «Le scanner peut se faire en quelques secondes et être interprété en quelques minutes ce qui permet d'administrer le traitement rapidement et de placer le patient sous surveillance médicale directement au lieu d'attendre 24 heures pour obtenir les résultats du dépistage par PCR», selon le chef du service d'imagerie médicale à l'EHU Mustapha-Pacha, le profeseeur Chafaâ Aimeur. Les autorités sanitaires aspirent par là à une prise en charge précoce des patients. Une méthode qui n'est pas une exclusivité Algérienne puisque beaucoup de pays ont adopté le scanner comme méthode de dépistage.

La Corée du Sud et la Chine sont les précurseurs, néanmoins, la majorité des pays dans le monde font tourner leurs scanners à plein régime! Car, selon les chercheurs, cette méthode rapide à un taux de fiabilité de 90%.

On comprend donc maintenant qu'il n y a aucune erreur dans les chiffres des personnes traitées à la chloroquine. De même pour ceux des décès. C'est du moins ce qu'affirme le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid.

Pour lui, l'Algérie a opté pour «la transparence» dans la communication des données liées au nombre des contaminations et de décès dus au coronavirus. «Certains pays européens ne déclarent pas les morts en dehors des structures hospitalières, tandis que d'autres ne font pas de tests pour le coronavirus. Partout, il y a une sorte de confusion et en Algérie, nous avons opté pour la transparence», a indiqué le ministre. «Dans tous les pays du monde, les chiffres communiqués ne reflètent pas l'exactitude de la réalité, car il est impossible de tester l'ensemble de la population, d'où un bon nombre de sujets qui échappe aux tests», a-t-il attesté. Il y a notamment «ceux qui ne consultent pas, ceux qui sont porteurs sains et une fois qu'ils présentent les symptômes du virus, ils sont déclarés contaminé».

Voilà donc un petit éclairage sur ce qui n'est pas une spécificité algérienne...