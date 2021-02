Le drame survenu dans la cité universitaire d'Ouled Fayet, à Alger, ayant provoqué le décès d'une jeune étudiante, a servi d'élément déclencheur pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, de revenir à l'ensemble des mesures prises par son département dans le cadre de la révision des oeuvres universitaires. Affirmant que le drame survenu à Alger est «tragique», le ministre a indiqué que son département a auparavant «entamé les changements au niveau de certaines directions des oeuvres universitaires». Il ajoute que «nous visons l'amélioration, à court terme de la gestion des oeuvres universitaires», ajoutant qu'«à moyen terme, la commission, mise en place, est affairée dans les préparatifs d'un projet de la réforme des oeuvres universitaires». «Nous allons présenter ce projet au Premier ministre et au président de la République», a indiqué le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ajoutant que «nous allons prendre toutes les dispositions pour que le drame survenu dans la cité universitaire ne se reproduise plus jamais». Dans un communiqué qu'il a rendu public, le département de Benziane est revenu sur les détails du décès de l'étudiante dans sa chambre de la cité universitaire. Ce décès, selon la même source, a été causé par un incendie, suite à un court-circuit et «non pas à cause de l'explosion d'une bonbonne à gaz». Concernant la réunion devant regrouper le ministre avec les organisations estudiantines, Abdelbaki Benziane a indiqué qu'«il s'agit d'une rencontre ordinaire».

«Le dialogue est ouvert à toutes les organisations», a t-il indiqué. Et d'ajouter que «l'évaluation se poursuit aussi bien au niveau des oeuvres sociales qu'au niveau pédagogique». «Etant donné que nous avons opté pour les deux modes d'études, présentiel et à distance, nous sommes obligés de procéder à l'évaluation», a-t-il expliqué, soulignant que «nous avons adopté le mode de concertation participative». «Cette mission nous concerne tous pour que nous puissions améliorer les oeuvres universitaires», a-t-il affirmé.