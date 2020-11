20 ans d'activité sans relâche, de participation à la bataille d'idées, à transmettre à nos lecteurs notre manière de voir et de décrypter une actualité souvent complexe.

En 20 d'existence, L'Expression a consolidé sa place dans le paysage médiatique national: un style rédactionnel offensif, une titraille dynamique, une présentation ramassée et une vision décalée de l'actualité. Tel a été l'apport de L'Expression à une scène médiatique en pleine effervescence au début de cette année 2000. L'an 2000 ouvrait un nouveau chapitre de notre histoire tourmentée. Mais la plaie d'où jaillissait le flot fétide et purulent de nos tares ne s'était pas totalement refermée. Des affres de la guerre civile nous passions à la corruption et à la dilapidation sans retenue des richesses du pays par une caste sans foi ni loi. C'est sur ce parcours parsemé d'entraves et de difficultés, que la jeune publication a fini par se faire une place parmi le peloton des cinq premiers titres francophones. L'Expression a aujourd'hui 20 ans mais il ne célébrera pas cette événement, situation sanitaire oblige, le directeur de la publication, Ahmed Fattani, a décidé de reporter la traditionnelle réception qu'organise le journal à pareille date pour fêter son anniversaire. La priorité est d'abord de sauvegarder la santé des employés. En ces moments d'une pandémie cruciale que traverse notre pays, nos pensées vont d'abord à tous les fonctionnaires du corps médical qui, au péril de leur vie, se sacrifient pour soigner les malades. Nos pensées vont également aux malades et nos prières aux morts emportés par le Covid-19. Comme on l'a toujours fait, nous ne ménageons aucun effort pour informer juste sur cette pandémie, et sensibiliser les citoyens afin qu'ils observent strictement les règles de distanciation sociale.

S'il n'est pas dans le style de L'Expression de célébrer ces anniversaires dans le faste, en cette période de cyclone économique qui vient dévaster les salles de rédaction et dégarnir les kiosques, nous faisons de cet anniversaire une halte pour nous interroger, comme tous nos confrères, sur l'avenir de la presse écrite dans notre pays, un futur qui se dessine en pointillé.

Pour son indépendance et pour sa survie, L'Expression appréhende, à sa manière, cette réalité amère. «L'artisanat» pour la fabrication de l'information qui consiste à se documenter, enquêter, réfléchir avant d'écrire, source, recouper et contextualiser, bref privilégier le recul; ces actes, autrefois habituels, ne constituent plus l'ordinaire de la presse. Il font partie du passé lointain. À l'ère du clic et de la célérité, il suffit de glisser sur la Toile quelques lignes d'insolite, les saupoudrer de vidéos amusantes et le tour est joué pour porter au firmament l'audience. Cela s'appelle, aujourd'hui, faire le buzz. Parfois fascinés par ces nouvelles méthodes de faire du journalisme, nous exprimons souvent du mépris pour un journalisme ouvertement bâclé. Un journal qui disparaît, ce sont des centaines de familles qui sont exposées à la précarité. Ce sont tous ces questionnements qui nous interpellent, en ce 20e anniversaire où nous saluons tous nos lecteurs pour qui et grâce à qui nous existons.