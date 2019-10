La sûreté de la wilaya de Constantine a consacré la journée du dimanche au monde de la presse. Une conférence portant sur le lexique juridique employé dans la presse, a été organisée durant la matinée au siège de la direction régionale des finances et d’équipement, laquelle connaîtra la participation de spécialistes. Cette conférence d’un haut niveau a été transmise via vidéoconférence depuis Alger. Dans le même contexte, la sûreté de la wilaya a par la même occasion organisé un match de football au niveau du terrain de l’hôtel de police, sis la zone industrielle Palma, entre une équipe de police et une équipe de journalistes. Le match a été finalement remporté par les journalistes qui recevront des mains du chef de sûreté de la wilaya, Abdelkrim Ouabri, des récompenses. Il ne manquera pas d’exprimer sa grande considération pour la corporation. Aux termes de ses activités plusieurs organes de presse ont été honorés dont L’Expression par le chef de sûreté de wilaya. La distinction de notre quotidien s’exprime dans sa droiture, son objectivité et notamment sur les thèmes et les sujets traités.