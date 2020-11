Le président de la République a honoré son engagement de donner et de respecter la parole du peuple. C'est là, en une phrase, le contenu d'un communiqué rendu public, hier, par la présidence de la République. Réagissant aux résultats du référendum sur l'amendement de la Constitution, la Présidence a tenu à affirmer que ces résultats sont l'expression «réelle et intégrale» de la volonté du peuple et démontrent que le président de la République «a tenu ses engagements». «Monsieur le président de la République s'est engagé dans son programme électoral à revoir un certain nombre de dispositions de la Constitution et avait chargé un Comité d'experts et d'universitaires pour élaborer un projet de révision de la Constitution qui réponde aux aspirations du peuple algérien exprimées lors du Hirak béni du 22 février 2019» a souligné la présidence relevant que «ces aspirations pour un changement radical de l'organisation politique, économique et sociale dans notre pays interviennent à un moment où le monde entier fait face à une crise multidimensionnelle résultant d'une pandémie durable et récurrente qui a affecté toutes les sphères de la vie économique et sociale et n'a épargné aucune région du monde». «Le président avait voulu que cette consultation se fasse directement en donnant la parole au peuple algérien pour s'exprimer sur ce qu'il envisage pour son avenir et pour l'avenir des générations futures», a indiqué le communiqué ne manquant pas de rappeler que la date du 1er novembre 2020 «n'est pas un choix fortuit». Les résultats du scrutin «ont démontré que la transparence et la probité de ce scrutin ont été totales», a ensuite indiqué le communiqué affirmant que les résultats annoncés «sont l'expression réelle et intégrale de ce que le peuple a voulu. Ils démontrent que le président de la République a tenu ses engagements pour qu'enfin soit entamé le processus qui permette l'expression libre et démocratique du peuple algérien sur tout ce qui concerne son destin». Tout en assurant que désormais «toutes les élections seront l'expression des aspirations du peuple algérien pour son avenir», le communiqué précise que «le gouvernement s'est abstenu de toute interférence dans l'organisation des élections» et que l'Autorité nationale indépendante des élections a bénéficié des pleins pouvoirs que lui confère la loi. La même source estime que «les résultats sont à la hauteur de son attente dans un contexte particulièrement contraignant marqué par les mesures préventives de lutte contre le coronavirus (Covid-19)». «En ce moment historique, les citoyens et les citoyennes ont encore une fois exprimé l'attachement du peuple algérien à son unité nationale, à la crédibilité de ses institutions et à sa souveraineté pleine et entière», conclut le communiqué de la présidence de la République.