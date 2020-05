La reprise dans le secteur du bâtiment se confirme, et son rythme s'accélère. Après la relance de nombreux chantiers de réalisation de différents types de logements au début du mois courant, à l'arrêt durant pas moins de deux mois, en raison de la crise sanitaire, le moment est venu pour le lancement d'autres. Plus de 50 000 logements Aadl seront lancés cette année. C'est ce qu'a affirmé avant-hier le ministre de l'Habitat, Kamel Nasri. La mise en chantier de ce quota important de logements demeure sans doute une bonne nouvelle pour les souscripteurs en quête d'un toit décent, qui commençaient à s'inquiéter quant au retard de réalisation des logements. Elle est aussi, faut-il le noter, synonyme de retour au travail pour plusieurs milliers de travailleurs directs et indirects du secteur du Btph, qui se sont malheureusement retrouvés au chômage technique, avec la crise et le confinement sanitaire. D'ailleurs, le premier responsable du secteur a indiqué dans ce sens que «le lancement des travaux de réalisation de plus de 50 000 unités de logement dans le cadre du programme Aadl pour l'année 2020 sera «la solution idéale» pour les entreprises nationales de réalisation, qui pâtissent des difficultés financières induites par l'arrêt de leurs activités pendant la période de l'épidémie du Covid-19. Pour le ministre, les nouveaux projets de réalisation contribueront à sauver plusieurs entreprises de construction de la cessation d'activité. Il y a lieu de noter dans ce sens que le lancement des travaux de réalisation de ce quota de logements permettrait de relancer plusieurs activités. «Quand le bâtiment va, tout va», dit le vieil adage populaire qui, justement, signifie que la reprise va suivre et s'appliquer automatiquement aux activités en lien avec le secteur, pour ne citer que les fabricants de matériaux de construction, les marchands de faïence, les transporteurs, les travailleurs journaliers à l'image des plombiers, peintres, électriciens maçons, manoeuvres.