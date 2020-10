L'inconscience, l'ignorance et l'absence de discipline sont les facteurs principaux qui caractérisent le comportement irresponsable de nombre de conducteurs qui sont à l'origine d'accidents dramatiques et mortels sur les routes. Le constat et le nombre d'accidents comptabilisés au quotidien par les services de la Gendarmerie nationale sont pour ainsi dire effrayants, d'où cette initiative des mêmes services, hier et aujourd'hui, de sensibiliser les conducteurs et, notamment les motards, sous le thème «Mettre votre casque, c'est sauver votre vie». La presse nationale locale a été invitée à prendre part à cette initiative qui aura pour repère le barrage fixe situé au niveau de l'entrée de la commune d'Ouled Rahmoune, à Constantine. Dès les premières heures de la matinée, les éléments de la Gendarmerie nationale se sont mobilisés pour la réussite de ces deux journées de sensibilisation. Plus de 50% des victimes d'accidents de la circulation sur les routes sont des motards, avec une moyenne de 10 accidents où deux personnes décèdent et 12 autres sont comptabilisées comme des blessées. Les motards sont à l'origine de milliers d'accidents, annuellement. On compte plus de 605 accidents où les conducteurs de motocycles sont impliqués dans 605, durant les premiers mois de l'année en cours, soit une hausse de près de 90 accidents par rapport à la même période de l'année dernière. Plus de 170 sont provoqués suite à la négligence, le non-respect du Code de la route et le non-port du casque et d'accessoires essentiellement indispensables pour les motards. À cela s'ajoute l'absence d'un permis de conduire et ce malgré le travail et les efforts consentis pour sensibiliser ces conducteurs de motos qui mettent leur vie en danger. Dans l'une de nos éditions précédentes, il a été souligné que plus de 188 700 campagnes de sensibilisation ont été initiées, mais l'on revient toujours à la case départ, suite à l'entêtement des motards qui refusent de comprendre et de respecter le Code de la route. En 2019, 3 000 accidents de la circulation ont été causés par les motocycles, durant les

10 premiers mois. Durant la même période 11 956 infractions routières ont été signalées pour non-respect du Code de la route et 33 747 motocyclettes ont été mises en fourrière et retrait de 8 264 permis de conduire ont été retirés et 17 074 amendes infligées aux motocyclistes. Ces chiffres ont été établis par la Dgsn qui avait également organisé de nombreuses campagnes de sensibilisation. Malgré cela, les motocyclistes demeurent plus exposés aux accidents de la circulation, dans notre pays et ont une part de responsabilité importante dans ce triste constat. Les victimes sont particulièrement blessées à la tête pour absence de casque ce qui ne pardonne pas et par conséquent c'est la mort certaine. Les motards doivent impérativement s'équiper, pour leur sécurité et faire preuve de civisme à l'égard des autres usagers, comme les automobilistes et les piétons. Cette campagne est d'ailleurs lancée dans toutes les wilayas conformément à la volonté des autorités visant à réduire les accidents de la circulation et à instaurer une culture de conscience et de prévention.