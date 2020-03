En 12 ans, l'Algérie n'a pas réussi à mener à bien une opération de mise en conformité des constructions et leur achèvement.

Même s'il y avait un million ou même deux millions de logements à régulariser, 12 ans, c'est démesuré! Il y a deux ans, l'ancien ministre de l'Habitat, Abdelwahid Temmar, avait affirmé que «l'opération de traitement des dossiers se déroule à un rythme acceptable». Il avait même assuré qu'il restait moins de150 000 dossiers à traiter.

Le ministère de l'Habitat avait même annoncé, en mars 2019, le parachèvement de l'opération avant la fin du mois d'août de la même année. Une année après, des milliers de citoyens ne voient toujours pas le bout du tunnel. Et la seule raison qui peut justifier une telle situation est le manque de volonté politique à prendre en charge une des préoccupations majeures du citoyen.

De nombreuses personnes ont quitté ce monde sans jamais avoir droit à ce sésame, laissant leurs enfants se débattre et se «battre» pour leur héritage «confisqué». Et dire qu'il ne s'agit pas de conquérir la lune, mais juste de délivrer un document administratif! Il n'est pas exagéré de dire qu'après le terrorisme islamiste, nous voilà confrontés au terrorisme administratif.