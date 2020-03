Devant le grand défi de réhabiliter la confiance entre le citoyen et l'Etat, et attendue sur tous les fronts, la nouvelle équipe gouvernementale, semble déployer tous les efforts pour acter les premiers pas d'un changement tant réclamé par le peuple, et pour lequel le président de la République a mis lors de la rencontre gouvernement/walis, les membres de l'Exécutif devant leurs responsabilités en leur intimant un ultimatum d'une année pour trouver les solutions aux grands problèmes qui minent le quotidien des Algériens depuis des décennies. Le moins qu'on puisse dire, est que les instructions et les orientations du président, visant à s'éloigner des pratiques destructrices qui ont mené le pays au chaos, sont scrupuleusement suivies, et se traduisent sur le terrain par un respect sans failles, des principes d'efficacité et de rigueur, dont font preuve certains ministres et élus. De ce fait, il faut relever que c'est une première en Algérie de voir un élu se déplacer de façon inopinée et sans fanfare sur un chantier, en invitant les travailleurs à poursuivre leur travail sans se soucier de sa présence, comme vient de le faire le wali d'Alger, Youcef Chorfa lors de sa visite sur le chantier de construction du service d'urgence de Birtouta. Il est clair que loin des sorties pompeuses et des «zerdate», le gouvernement Tebboune ne peut que gagner en crédibilité et en confiance, notamment qu'il est toujours sous l'effet du rejet de la contestation populaire, qui ne demande qu'a croire à sa bonne volonté à changer les choses.

Il faut dire que dans ce sillage, le ministre du Commerce Kamel Rezig est en voie d'incarner l'image même du changement, en déclarant, dès sa nomination la guerre aux lobbys de la filière lait, aux barons de l'importation de la viande, et à la mafia de la spéculation. Ne reculant devant aucun obstacle, Rezig n'a pas hésité à ester en justice pas plus tard que cette semaine, deux grandes unités de production de dérivés laitiers, pour utilisation de matières périmées, signifiant ainsi la fin d'une période d'impunité et des protections occultes, où les opérateurs véreux se sont hissés au rang d'intouchables, par le truchement du clientélisme et des parrainages de la haute sphère.

A ce titre, le même message est véhiculé par le ministre de l'Industrie et des Mines, qui fait retentir le glas pour l'activité de montage automobile, faussement appelée industrie durant le règne de Bouteflika, pour permettre à la «3 issaba» de dilapider les richesses du pays, à travers des contrats de partenariats qui n'ont fait qu'ouvrir grandes les portes de la surfacturation et la fuite des capitaux vers l'étranger. Pour Ait Ali, il a suffi, pour ce faire, d'imposer un taux initial impossible d'intégration de l'ordre de 30% dans le futur cahier des charges, de mettre fin officiellement à l‘octroi d'avantages, et de conditionner l''activité par une participation financière des promoteurs.

Le temps où les concessionnaires se sucraient outrageusement sur le dos des consommateurs, en appliquant des marges bénéficiaires allant jusqu'à 1 million de dinars, est bien révolu. Il convient de dire cependant, que c'est la fin de l'empire de la corruption et du passe-droit, où les droits des citoyens ont été sacrifiés sans scrupules sur l'autel de l'enrichissement illicite, d'une oligarchie puissante qui a conduit le pays au bord du précipice au point de mettre en danger sa souveraineté et son intégrité nationales. A ce titre et en dépit des divergences d'opinion qui subsistent autour de la légitimité du nouveau président et de son équipe, il est indéniable que les marques d'un début de rupture avec le despotisme qui a caractérisé le passage des différents gouvernements, sont bien présentes et les principes fondamentaux de reconstruction des passerelles de concertation et de respect de la volonté du peuple contenus dans le plan d'action du gouvernement, commencent à émerger, certes dans la tempête, mais assurément dans la continuité.