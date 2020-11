L'Assemblée populaire nationale (APN) reprendra ses travaux, aujourd'hui, en plénière. La séance sera consacrée au vote du projet de loi relatif à la prévention et la lutte contre les crimes d'enlèvement des personnes et au PLF 2021. Le premier texte avait été demandé par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, en réaction aux appels constants réclamant la peine de mort à la suite du meurtre commis contre la jeune Chaïma, survenu après une longue série d'enlèvements où les crimes et les violences, deux phénomènes étrangers à notre société, se sont banalisés.

Les nouvelles dispositions dudit projet de loi, ont remis à l'ordre du jour le débat sur la peine de mort, suspendue depuis 1993 en Algérie. Un «vote favorable est attendu, puisque ledit texte avait relativement fait consensus lors de la séance de débat en plénière organisée jeudi dernier au siège de l'hémicycle Zighoud Youcef à Alger.

Les interventions des députés de l'APN avaient, en effet, porté sur «l'impérative application de la peine capitale à l'encontre des auteurs des kidnappings et ce dans le souci de mettre un terme à ce type de crimes. Il enverrait un «signal très fort aux auteurs d'enlèvement, puisque le chef de l'Etat avait ordonné l'application des peines maximales, «sans possible allègement ou grâce», contre ceux-ci. En exécution de la décision présidentielle, le ministre de la Justice, Belkacem Zeghmati avait introduit les sanctions sévères précitées. «Un vote favorable unanime», enverrait également un autre signal aussi sévère que le premier, cette fois-ci en direction de l'opinion internationale. C'est ce qui ressort des déclarations faites jeudi dernier, par le ministre de la Justice. Ce responsable avait lors d'une séance de débats plénière dédiée à la présentation dudit texte, affirmé que «l'Algérie est un Etat souverain et libre d'appliquer la peine de mort», soulignant qu'«il n'y a aucun empêchement, ni au niveau local ni au niveau international, d'appliquer la peine capitale, en cas de nécessité».

La journée d'aujourd'hui marque également le jour de vérité pour les députés, appelés, à valider le projet de loi de finances pour l'exercice 2021. L'enjeu pour eux est de taille, à l'approche des élections législatives anticipées auxquelles a appelé le président de la République, Abdelmadjiod Tebboune. La venue de cette échéance électorale, a visiblement secoué les députés qui, semblaient «jouer leurs dernières cartes». Ils se sont mués en avocats du citoyen. Une première.

Le PLF 2021 s'était, en effet heurté frontalement, il y a une semaine, aux critiques d'un grand nombre de députés. La majorité des députés de l'Assemblée nationale populaire avait exhorté le gouvernement à revoir les articles ayant un lien avec les impôts et les taxes prévus dans ledit texte. Un appel visant à l'allégement des charges sur les citoyens en cette conjoncture sanitaire.

Ils étaient beaucoup, hier, à s'opposer aux augmentations des taxes qu'ils jugent «injustifiables» du fait qu'«elles touchent au pouvoir d'achat du citoyen.»

En attendant, ce qui va se passer, il y a lieu de noter, par ailleurs, que le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, avait défendu ledit texte, en affirmant que «le gouvernement, malgré les pressions financières, est déterminé à maintenir le caractère social de l'Etat en préservant le pouvoir d'achat des citoyens, notamment des catégories vulnérables». Chiffres à l'appui, le grand argentier du pays avait sur un ton rassurant, martelé que «le PLF pour l'exercice 2021, prévoit d'allouer une enveloppe budgétaire de 1 929,35 milliards DA, aux transferts sociaux. Ce montant est, faut-il le noter, en augmentation de 4,43% par rapport à l'enveloppe attribuée en 2020, pour cette catégorie de dépenses».

Il faut enfin retenir que la Commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale (APN) s'était réunie en début de semaine pour examiner 17 amendements sur 22 proposés pour le PLF 2021.