Les bénéficiaires du foncier sous prétexte d'investir rendront des comptes. Pour cause, leurs investissements, pour lesquels ils se sont engagés, sont en réalité des prétextes qu'ils ont utilisés pour bénéficier du foncier sans que leurs projets ne voient le jour. Faisant le point de la situation, la commission de wilaya en charge de cette question vient de procéder à 150 annulations de contrats accordés à des bénéficiaires du foncier alors que ces derniers se sont, des années durant, illustrés par leur absentéisme en ne lançant toujours pas les projets pour lesquels ils se sont engagés. En d'autres termes, les bénéficiaires des terrains d'assiettes n'ont pas jugé utile de concrétiser leurs investissements. Et ce n'est pas tout.

Le foncier exploité à d'autres desseins, fait l'objet de profondes enquêtes de la commission de wilaya, celle-ci comprenant les services de l'urbanisme, l'industrie, les Domaines, le cadastre, a aussi pour mission principale l'accompagnement des investisseurs en les assistant dans la concrétisation des projets. Or, tout le contraire s'est produit. Plusieurs dizaines de bénéficiaires sont restés en l'état, n'ayant pas lancé leurs investissements, d'où des mesures importantes qui viennent d'être prises à leur encontre. En attendant des mesures plus ou moins radicales, 400 bénéficiaires viennent d'être destinataires des mises en demeure les sommant de lancer leurs investissements, faute de quoi, les terrains d'assiette qu'ils ont acquis feront l'objet de récupération par l'Etat pour les remettre aux véritables porteurs de projets. Nombreux sont ces faux investisseurs qui occupent d'importants lopins de terre dans des zones industrielles. Et ce n'est pas terminé. Des poursuites judiciaires seront lancées contre ces indus investisseurs. Considérée comme important pôle industriel, la wilaya d'Oran a mis le paquet pour relancer l'investissement en renforçant les zones d'activité et industrielles. La commission ayant le dernier mot, a été destinataire d'au moins 3 600 dossiers d'investissement parmi lesquels 1 000 projets ont été avalisés. Ces projets portent essentiellement sur le tourisme, les travaux maritimes, le bâtiment, l'économie verte, l'agriculture, l'industrie, les services, le textile, etc. Dans le but d'assurer la gestion efficiente de cette question, la wilaya d'Oran vient de mettre en place une commission de wilaya, celle-ci a pour mission principale la relance de l'investissement. Cette dernière ne se prononce guère avant que ses membres ne déclenchent des enquêtes sur le lancement concret des projets et sur l'achèvement des travaux devant être effectués par l'investisseur et ce, en prenant en compte la nature de l'investissement. Cette commission est chargée de l'écoute des investisseurs et porteurs de projets, de leur orientation et leur accompagnement dans le cadre d'une démarche de relance de l'activité économique. Aussi, elle prendra en charge les préoccupations des investisseurs, de sorte à résoudre leurs problèmes et difficultés auxquels ils sont confrontés. Elle s'attellera également à trouver des solutions durables et adaptées avec la mise sur pied d'un registre, d'un numéro de téléphone et d'un e-mail, pour répondre aux préoccupations exprimées. Dans le même contexte, les directeurs concernés ont été chargés d'accompagner tous les projets d'investissement et de régler tous les problèmes qui entravent leur réalisation. Des directives ont été données concernant divers projets d'investissement liés au tourisme, à l'industrie, aux mines, à la pêche et l'aquaculture et les projets de promotion immobilière. Le directeur local de l'industrie a également été chargé d'élaborer un fichier de raccordement aux réseaux d'électricité et de gaz des zones industrielles et d'activité.

Le wali a donné des instructions pour accélérer la délivrance des permis de construire et des actes de concession et des autorisations d'exploitation ainsi que la réalisation d'études d'impact environnemental. Des rapports périodiques doivent être adressés à cette commission, présidée par le secrétaire général.