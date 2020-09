Tout les indicateurs convergent. La Grande mosquée d'Alger sera, comme promis par le chef de l'Etat, prête pour son inauguration, le 1er novembre prochain. L'édifice est à l'heure des dernières retouches. C'est ce qui ressort d'un communiqué rendu public, jeudi dernier, par la présidence de la République. Le document a indiqué, dans ce sens, que «le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, jeudi dernier une séance de travail consacrée à l'examen de plusieurs sujets, dont celui de la Grande mosquée d'Alger», ajoutant que «la séance de travail a été consacrée à l'examen du sujet, en relation avec les dernières retouches de la Grande mosquée d'Alger avant son inauguration». Le dossier jouit au sein du gouvernement d'une importance capitale. Le président, qui veut prendre bien soin de cette «maison de Dieu», avait, le mois dernier, donné des instructions pour «dégager les affectations financières nécessaires à son entretien, et a ordonné la création de deux organismes, pour sa gestion. L'édifice, est pour rappel, d'une capacité de 120 000 fidèles. La Grande mosquée d'Alger est la plus grande mosquée d'Afrique. Elle détrône la mosquée Hassan 2 de Casablanca et devient ainsi, la troisième plus grande mosquée du monde, après La Mecque premier Lieu-Saint de l'islam et celle de Médine, de l'Arabie saoudite.

En fait, le dossier de ce gigantesque lieu de prière, surmonté du plus haut minaret du monde, culminant à 265 m, n'est pas le seul projet titanesque auquel s'intéresse le président. En tant qu'ancien ministre de l'Habitat, Abdelmadjid Tebboune est bien placé pour savoir tout ce qui se passe dans ce secteur et ses grands enjeux. Il devra réexaminer le projet titanesque du port d'El Hamdania, pour statuer sur sa relance... ou pas.

Comme nous l'avons rapporté dans un précédent article, le dossier de relance du projet du port-Centre d'El Hamdania, préparé par le ministre des Travaux publics sur commande du chef de l'Etat, a été débattu lors du Conseil interministériel précité pour son examen.

Le communiqué de la présidence de la République a indiqué que «ladite séance de travail a été également consacrée à l'examen du projet de réalisation du port- Centre d'El Hamdania à Tipasa».

La séance de travail, présidée par Tebboune a été selon le même document, «tenue en présence du Premier ministre, des ministres des Affaires étrangères, de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, des Finances, de l'Energie, des Affaires religieuses et des Wakfs, de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, du Commerce, des Travaux publics, des Transports ainsi que du conseiller économique et financier à la présidence de la République, et du gouverneur de la Banque d'Algérie».

En attendant la décision du président, il y a lieu de noter que le port-Centre sera, selon le ministre du secteur, réalisé en deux phases. La première s'étalera sur les quatre prochaines années. «Le projet comprendra la réalisation de trois zones industrielles et d'une ligne ferroviaire le reliant à Boufarik, et une autoroute qui sort du mégaouvrage et va jusqu'à l'autoroute Est-Ouest, sur 47 km.» Enfin, si le président donne son feu vert, le lancement de ce mégaprojet est synonyme de plusieurs milliers de postes de travail directs et indirects, du secteur du Btph.