Les potentialités touristiques étant naturellement acquises, un don de Dieu, il reste à faire le reste. Les préserver, les faire connaître, les vendre.

Il est vrai que l’action se poursuit. Chaque ministre y apporte sa touche, poursuit l’effort de construction de la destination. Chacun y va de sa façon de voir les choses. Que la démarche eût été appelée «stratégie», «schéma directeur» ou autre, peu importe, le plus important est de poursuivre l’action. Construire des hôtels de toutes gammes à travers le territoire national. Mettre en place et consolider les fondements de la démarche qualité, les développer, les mettre en œuvre. Participer à la refonte de la culture touristique. Mettre en place des mécanismes qui permettent d’assurer la meilleure qualification aux postes et de façon pérenne. Mais aussi, une action d’une extrême importance, mais qui ne semble pas avoir les meilleures faveurs des décideurs.

Importante parce qu’il y va de l’image de la destination. Importante parce qu’elle a la mission de communiquer sur l’image, la façonner, lui donner les contours qu’il faut pour la distiller efficacement auprès des décideurs mondiaux du tourisme. Ceux-là même qui font qu’une destination est bien ou mal vue et, par conséquent, vendue ou non vendue.

Cette mission est celle de la représentation de l’Algérie dans les Salons internationaux. Importante parce que «tout le monde est là». Tour-opérateurs, agences de voyages, la presse spécialisée mondiale, les Offices nationaux du tourisme des plus grandes capitales du tourisme, les associations… Ce sont des moments de consécration pour tous. Des moments d’épreuves pour les exposants en ce sens que ces rencontres leur permettent de valider leurs produits, de s’assurer de leur fiabilité, de tester leurs forces de ventes… Et, pour ceux qui, comme nous, sont des destinations aux classements peu flatteurs, c’est l’occasion de rappeler leur existence au bon souvenir des professionnels du monde. Car rien n’est plus dangereux que la politique de la chaise vide. Mais cette mission ne semble occuper que de façon résiduelle les préoccupations des décideurs. Comment expliquer autrement, les présences timides, voire effacées de nos commerciaux, de nos communicants, dans ces rencontres internationales.

Même s’il faut reconnaître que la qualité de la communication a connu une avancée certaine depuis quelques années, il faut avoir le courage de s’avouer que cela reste insuffisant. D’abord parce que cette amélioration n’est pas le fait d’un mécanisme mis en place pour une action qualitative pérenne, mais d’un effort exceptionnel de personnes engagées dans cette action et de leur zèle à vouloir bien faire. Pour inscrire cette amélioration dans la durée, il faut mobiliser plus de moyens, de façon régulière, à l’abri de contingences liées aux personnes ou aux circonstances. Il faut constituer une équipe de professionnels fiables, armés de toutes les compétences en matière de maîtrise des langues étrangères, de connaissance du terrain, de savoir-faire en communication, et motivés dans l’accomplissement de cette mission. Il faut en finir avec l’approximation et l’improvisation et se défaire de la logique d’économie d’épiciers dans le montage de nos pavillons. Pour espérer obtenir peut-être comme nos voisins, de substantiels dividendes de leurs participations aux Salons du tourisme.

Par ailleurs, le Groupe HTT a beaucoup investi dans la rénovation et la modernisation des établissements sahariens. Les opérations réalisées par les chaines El Djazaïr et El Aurassi, en sont les meilleures preuves. Les résultats sont impressionnants à plus d’un titre. Mais que vaudront ces investissements considérables si les actions requises pour leur rentabilisation ne sont pas engagées. Et pour axe essentiel, voire déterminant, celui d’investir les Salons internationaux du tourisme.

Paris, Milan, Londres, Madrid, Pékin, Moscou, Budapest sont les rendez-vous incontournables pour drainer une clientèle qui ne demande qu’à être séduite par l’énorme potentiel dont l’Algérie dispose et par les confortables établissements désormais disposés à les recevoir.