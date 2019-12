La situation politique du pays commence à se faire lire autrement, surtout que le processus constitutionnel a été mis en branle et que la légitimité est devenue une réalité saillante et incontournable après l’élection présidentielle et son déroulement sans que cela ne provoque l’impasse ou davantage de crise politique.

La nouvelle situation ouvre des voies vers des solutions négociées sur la base des compromis qui pourront enclencher la dynamique de changement progressif et réfléchi et non pas recourir à des solutions intempestives et qui ne répondent pas à des critères qui obéissent aux exigences et aux priorités telles qu’elles évoluent au niveau interne du pays. La mise en place par suffrage d’un président de la République écourtera la crise, ça va inciter les protagonistes au niveau de la société civile et de la classe politique à accélérer le processus de dialogue et de débats le plus large possible.

Il est évident que maintenant l’étape est exprimée comme donne de légitimité par excellence, ce qui rend les revendications et les demandes qui ne se reconnaissent pas dans le sillage de ladite légitimité comme éléments désuets et caduques de par la nouvelle évolution imposée par l’élection présidentielle dont certains ont misé sur son report comme moyen pour faire perdurer la crise et pousser le pays dans le gouffre d’une spirale infernale.

On entend ici et là des appels pour un dialogue et des rencontres pour aborder la crise et trouver des issues idoines au statu quo qui a duré pendant des mois.

Les enjeux sont balisés maintenant, la feuille de route est mise en branle par la Présidence qui a appelé à enclencher le processus de dialogue avec les dynamiques qui traversent la société en général et le Mouvement populaire en particulier. Donc, selon toute vraisemblance, le dialogue va prendre la forme d’un mécanisme sociétal où toutes les composantes de la société civile trouveront dans cette démarche un crédit de plus pour s’investir et s’atteler à la tâche dans le but d’accélérer les démarches visant le règlement de la situation politique du pays.

Les dynamiques de la société civile étaient les premiers à envisager des plates-formes et des initiatives de sortie de crise et des rencontres pour appréhender la situation politique qui a ressurgi un certain

22 février à travers l’élan populaire qui a exigé le départ du régime et ses symboles.

Ces dynamiques ont eu le mérite de mobiliser la société et la classe politique dans la perspective de proposer des alternatives et que les solutions émanent des forces internes du pays. Lesdites dynamiques de la société civile ont fait preuve de mobilisation pour mettre en place le panel qui a accéléré les discussions avec toutes les catégories sociales et politiques et syndicales de la société.

Le débat à venir, pour ainsi dire, le dialogue national dont les contours commencent à s’esquisser, se fera sur fond de renforcement de la matrice sociétale via l’implication d’un nombre important de représentant de ladite société civile. C’est cette urgence qui déterminera la représentativité et l’organisation des mouvements sociaux et populaires à la fois. Ça sera un véritable test de confiance et de sagesse aussi pour le Mouvement populaire, puisque la question de dialogue doit dégager des représentants du mouvement et par ricochet une organisation claire.

Ce challenge doit être géré de la manière aussi responsable pour éviter des implosions ou des situations d’impasse qui saborderont la dynamique du Mouvement populaire et ses attentes. Comme au commencement, c’était l’élan du

22 février qui avait drainé la dynamique populaire et qui même emportait dans ce sillage, la classe politique à travers ses partis politiques.

Il est urgent de revoir les formes et les priorités au niveau du Mouvement populaire pour que le dialogue n’aille pas verser dans des fixations d’ordre de représentativité et de légitimité. Ce volet doit être résolu avec l’entame de ce processus de dialogue pour que la feuille de route soit déterminée et tracée d’une manière claire et aller vers l’essentiel des objectifs qui corroboreront le processus de dialogue en question.

Les dynamiques de la société civile pourront apporter leur contribution dans le règlement de la crise, mais cela doit se faire en tenant compte de l’enjeu primordial, celui de mettre de l’avant l’intérêt national et la souveraineté de l’Etat national. Tout le reste est abordable sans tabou ni obstruction.