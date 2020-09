«‘' Ammou‘', j'ai une quantité de sardines fraîches si tu la prends toute, je te fais un bon prix.» Cette voix du jeune Abderrahmane, qui vendait du poisson à la pêcherie d'Alger, on ne l'entendra plus! C'est un jeune âgé de 9 ans, décédé après avoir reçu une puissante décharge électrique provoquée par les fils dénudés d'un poteau électrique à la place d'El Kettani, il y a de cela une semaine.

L'histoire de cet accident mortel a ému l'Algérie, mais le malheur de cet enfant innocent n'avait pas commencé le jour du drame qui lui a coûté la vie. Malgré son jeune âge, il portait le fardeau de toute une famille composée de six personnes. Le destin a fait que nous le rencontrions, il y a quelques semaines, assis en groupe du côté du marché Ali Amar, à la place El Mouwahiddine, dans la Basse casbah d'Alger, Abderrahmane, cet enfant jubilant de joie, s'amusant avec des bambins, il nous a proposé de faire éclater quelques pétards. Emporté par la joie de vivre de cet enfant nous participâmes au jeu. Ce jour-là après avoir acheté tous les ingrédients nécessaires pour que sa maman concocte un bon repas de week-end, il lui restait un peu de monnaie. Il en profita pour justement se procurer les pétards qu'il avait sur lui, afin de jouer avec ses copains.

Après qu'il s'est senti à l'aise, Abderrahmane nous a raconté en toute spontanéité qu'il souffrait d'une malformation congénitale majeure, plusieurs kystes qui surplombaient son cou fragile. «Ammou, tu sais pourquoi j'essaie d'épargner l'argent? C'est pour que je puisse me faire opérer», nous a-t-il confié avec une voix basse. Ce fut ainsi, l'occasion pour nous de découvrir le drame de toute une famille. C'est ainsi, que commença l'histoire. En fait Abderrahmane ne souffrait pas seulement du poids des kystes qui pesaient sur sa tête et tout son corps fragile, et avec qui il mourra hélas sans pourvoir s'en débarrasser. Son malheur était beaucoup plus grand.

Ce jeune habitait un immeuble vétuste sis à la rue Tamglit-Ali (ex -Boutin), vieux quartier de la Basse Casbah d'Alger.

Il vivait dans une seule petite pièce, en compagnie de sa maman, son père âgé et ses trois frères.

Une fois sur les lieux, jeudi dernier, un vieux qui s'appuyait sur les murs pour pouvoir se tenir debout, le poids des années de labeur et de jours pénibles ayant eu raison de lui, nous a ouvert la porte de la bâtisse. C'était le père du petit Abderrahmane. «Vous cherchez après qui? Le jeune qui était malade? c'est mon fils... il est mort!», répondit El Hadj, les larmes aux yeux. Selon son témoignage, c'est Abderrahamne qui prenait en charge sa famille. Avant qu'il ne tombe dans les griffes de la mort, cela faisait déjà trois jours qu'il avait disparu.

Il était en compagnie de son petit frère. Les deux chérubins avaient «honte» de retourner à la maison les poches vides! Avant le drame, les deux frères sont partis comme d'habitude à la pêcherie d'Alger à la tombée de la nuit, pour gagner leur pain. Ils revendaient les sardines qui trouaient les filets des chalutiers accostés au port. Mais la quantité de poissons qu'ils avaient réussi à collecter n'était pas suffisante. Déçu, Abderrahmane avait décidé d'emmener son petit frère, pour se baigner à la plage d'El Kettani. Sur place, ils ont trouvé un refuge. Trois jours sont passés, sans que Abderrahmane et son frère, puissent ramener le moindre sou. Ils faisaient des allers-retours, de la place d'El Kettani jusqu'à la pêcherie d'Alger, en vain. Après s'être baignés, le soir du jeudi 27 août «maudit», les deux frères sont partis récupérer leurs affaires qu'ils ont cachées à l'intérieur du poteau d'électricité dont les fils étaient dénudés.

Abderrahamne, y a mis la main.

C'était son dernier geste avant de mourir, sur son terrain de jeu... et de vie.