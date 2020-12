Des pluies, parfois sous forme d'averses orageuses avec des rafales de vent, continueront d'affecter plusieurs wilayas du Centre et de l'Est du pays jusqu'à aujourd'hui, selon un bulletin météo spécial (BMS) émis par l'Office national de la météorologie.

C'est avec ce communiqué «usuel» que la population algérienne a été accueillie, hier, matin, avant même que les premières gouttes de cette précieuse pluie ne tombent.

Les wilayas concernées par cette «alerte» de niveau «orange» sont: Tipasa, Alger, Blida, Médéa, Bouira, Bordj-Bou-Arréridj, Boumerdès et Tizi Ouzou où la quantité de pluie estimée varie entre 20 et 30 mm pouvant atteindre ou dépasser localement 40 mm durant la validité de ce BMS qui devait s'étaler jusqu'à ce matin à 6h00.

Ces pluies concerneront également les wilayas de Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El-Tarf, Sétif, Mila, Constantine, Guelma et Souk-Ahras avec des quantités estimées entre 30 et 50 mm et pouvant atteindre ou dépasser localement 60 mm.

Des pluies, parfois sous forme d'averses orageuses, ont affecté plusieurs wilayas du Centre et de l'Est du pays depuis samedi dernier. Placé au niveau de vigilance «orange», le BMS précise que ces pluies ont affecté, depuis samedi, les wilayas de Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El-Tarf, Sétif, Mila et Constantine, avec des quantités estimées entre 30 et 50 mm et pouvant atteindre ou dépasser localement les 60 mm.

Faut-il rappeler aussi que les premiers flocons de neige ont déjà recouvert les hauteurs de la commune de Bouhmama et la localité d'Aïn Mimoun à Tamza, dans la wilaya de Khenchela. Dans la nuit de dimanche, sur le mont Chélia, culminant à 2328 mètres d'altitude et dans la région de Bouhmama, les flocons tombant dru ont succédé au froid, particulièrement vif qui a affecté la région des Aurès durant toute la nuit. Dans la commune de Tamza, les monts d'Aïn Mimoun et de Noughis étaient recouverts d'un manteau blanc, au lever du jour.

Selon l'ONM, à la wilaya de Khenchela, la neige est attendue sur les hauteurs culminant à plus de 1800 mètres.

De son côté, la Sûreté nationale a lancé, via les réseaux sociaux, une campagne de sensibilisation sur les risques de la conduite, lors de ces intempéries. La Dgsn a appelé les usagers de la route, dont notamment les chauffeurs de bus et de camions à faire preuve de vigilance dès les premières pluies. La Dgsn a insisté sur l'impératif d'effectuer un contrôle technique périodique, ou exceptionnel, des véhicules et de vérifier l'état des roues, les phares, les freins ainsi que les accessoires de visibilité.

Dans ses recommandations, la direction met l'accent sur la nécessité de «faire preuve de prudence dans les régions montagneuses et forestières où il y a moins de visibilité, particulièrement pendant la nuit et en cas de brouillard, ce qui impose aux conducteurs de réduire la vitesse et de respecter rigoureusement la signalisation dans les agglomérations, près des écoles et des établissements d'enseignement». Le facteur humain étant la principale cause des accidents de la circulation, la Dgsn n'a pas manqué de mettre en garde les conducteurs contre les risques de l'excès de vitesse, surtout lors des premières pluies, qui rendent la route glissante.

L'institution rappelle que le numéro vert 1548 et celui de police secours, 17 mis à la disposition des citoyens 24h/24 pour leur prêter assistance.

Dans l'extrême Sud-Ouest, dans la wilaya de Naâma plus précisément, les premiers flocons de neige se sont abattus dès vendredi, dans la nuit sur les monts de 1200 mètres d'altitude, accompagnés d'averses et d'une vague de froid, a-t-on appris samedi auprès de l'annexe locale de l'Office national de la météorologie.

De fines couches de neige ont couvert le sommet de Mir Djebel dans la commune de Djenine Bourzeg, dans l'extrême sud de la wilaya, et la chaîne de montagnes Merghad au village d'Aïn Warka, dans la commune de Asla, où les routes sont verglacées, a-t-on précisé.

Les intempéries enregistrées depuis vendredi dernier dans la région se sont poursuivies samedi matin par d'importantes chutes de pluie et une baisse sensible de la température, a-t-on indiqué de même source, soulignant que les précipitations sont estimées à 22 millimètres dans la commune de Mécheria, 20 mm à Naâma et 14 mm à El Bayadh.

Plusieurs opérations d'absorption et d'évacuation d'eaux infiltrées ont dû être opérées. Des citoyens, surtout les éleveurs et les agriculteurs, ont exprimé leur satisfaction devant ces pluies bienfaitrices qui augurent de bonnes productions animale et agricole. Classées en vigilance «orange», les wilayas concernées par les pluies sont: Tlemcen, Aïn Témouchent, Oran, Sidi Bel Abbès, Naâma et le Nord de Béchar, et ce à partir aujourd'hui à 21h00, jusqu'à vendredi à 15h00 avec des quantités estimées entre 20 et 40 mm. Des rafales de vent sous orages sont également prévues, ajoute l'ONM.