Réagissant aux interventions des groupes parlementaires, sur le projet de révision de la Constitution présenté mardi dernier devant la Commission des affaire juridiques et administrative, le Premier ministre Abdelaziz Djerad a tenu à souligner, hier que «l’Etat lutte quotidiennement pour éradiquer la corruption à tous les niveaux et s’engage à poursuivre cette lutte sur le même rythme». Une précision qui vient confirmer la volonté de l’Etat à mettre fin aux pratiques mafieuses qui ont mis le pays dans une situation financière et économique inextricable. D’autre part, il semblerait que c’est une position qui vient expliquer en partie le choix du président de la République, écartant le passage du projet de la révision de la Constitution dans une séance plénière où les députés auraient eu à débattre. Ces derniers se contenteront uniquement de voter aujourd’hui. C’est dire à quel point les révélations de Tliba sur les achats des voix en 2017, ont eu à peser sur la crédibilité des députés. Il faut dire que d’emblée le ton est donné, et que la rupture avec les pratiques de la honte est plus qu’imminente.

Par ailleurs, le Premier ministre est revenu sur la réalité démocratique qui a marqué le déroulement du processus électoral et celui de la révision de la Constitution, précisant que «c’est le peuple qui s’est dressé le 22 février face à l’ancien régime et contre l’injustice. C’est la majorité intègre et transparente qui l’a emporté sur une minorité corrompue, et ce au sein de toutes les institutions de l’Etat». On ne peut plus clair, le Premier ministre réaffirme avec force, que la voie de la solution constitutionnelle et celle des élections présidentielles, ont été l’expression du peuple, et s’inscrivent en harmonie avec les attentes et les préoccupations d’une majorité qui constate aujourd’hui que les engagements du président poursuivent leurs réalisations et leurs concrétisations sur le terrain d’une façon régulière, et en répondant à un certain ordre de priorité. Une voie que beaucoup de tentatives malveillantes avaient été orchestrées pour en avorter l’aboutissement, dévoyer la contestation populaire de son objectif réel et compromettre les chances de l’Algérie de rebondir sur des bases démocratiques nouvelles. Mais c’était sans compter sur la conscience et la clairvoyance du peuple, qui a su, à travers ces positions, séparer le bon grain de l’ivraie et confirmer sa volonté, certes, à chasser un régime despotique, mais en aucun cas détruire l’Etat et la nation.