Mission accomplie. L’Algérie a un nouveau président élu. Deux hommes ont été les pièces maîtresses dans le processus qui a permis au pays de sortir de neuf longs mois d’incertitude politique après que l’ex-président de la République a été forcé à la démission sous la pression d’un mouvement de protestation populaire exceptionnelle. L’ex-chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, avait pour mission d’assurer l’intérim jusqu’à la tenue de l’élection présidentielle alors que le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) s’était engagé à assurer la sécurité des Algériens et à accompagner les revendications du Hirak, mouvement de protestation pacifique dont le haut fait d’armes restera l’annulation du 5ème mandat. Le respect de la Constitution s’est posé d’emblée, un cadre que l’institution militaire a veillé à ce qu’il soit respecté. La tâche n’a cependant pas été de tout repos.

Dialogue

Le chef de l’Etat, qui devait passer la main au bout de 90 jours a dû rempiler, contre son gré, suite à l’annulation de l’élection présidentielle du 4 juillet 2019. Abdelkader Bensalah a dû engager, dans la foulée un processus de dialogue qui devait aboutir à une élection présidentielle devenue absolument nécessaire. La crise politique que traverse le pays est en effet couplée à une crise économique, financière qui n’a fait qu’amplifier le risque d’imbroglio dans lequel il s’est retrouvé. Cela n’a pas été un long fleuve tranquille. Abdelkader Bensalah s’est retrouvé sous un feu nourri de critiques et de tentatives de déstabilisation fomentées par des officines et des groupes occultes dont les intérêts reposent sur une Algérie qui sombrerait dans l’anarchie. Abdelkader Bensalah restera droit dans ses bottes, malgré son état de santé. Il assumera sa fonction et les objectifs qu’il s’est tracés avec un courage insoupçonné, mû uniquement par son souci de servir la République, comme il l’a fait durant son long parcours politique. Avec humilité et sans ostentation. Des traits de caractère attestés que certaines mauvaises langues ont assimilé à une personnalité effacée. Le chef de l’Etat leur apportera une réponse cinglante en menant à bon port le dialogue national, qui sera piloté par des personnalités remarquables (l’ex-président de l’Assemblée populaire nationale) jusqu’à la tenue du scrutin du 12 décembre. Une initiative qui sera encouragée et soutenue par l’institution militaire qui s’est engagée, dès les premières heures de la contestation populaire, à veiller scrupuleusement au respect de la Constitution et à accompagner les revendications du peuple qui aspire à l’édification d’une Algérie nouvelle.

Hirak

L’armée se rangera du côté du Hirak. Le vice-ministre de la Défense qui, des quatre coins du pays, prendra la parole parfois plusieurs fois par semaine, n’aura de cesse de le répéter. Gaïd Salah a fait le serment qu’aucune goutte de sang ne sera versée, de protéger les marches dont il n’a cessé de louer le caractère pacifique et sécuriser l’élection présidentielle condition sine qua non d’une sortie de crise. Il faut souligner d’autre part le rôle important joué par le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire dans la libération de la justice dans la lutte contre la corruption, la dilapidation des deniers publics. D’ex-Premiers ministres, des ministres, de hauts fonctionnaires, des chefs d’entreprises, sont sous les verrous.

Le nouveau président de la République a donc tout à fait logiquement tenu à honorer ainsi ces «artisans» du processus électoral qui doit propulser l’Algérie vers une ère nouvelle, celle des défis économiques exaltants, des droits, des libertés individuelles, de l’alternance au pouvoir… «J’ai décidé de décerner l’Ordre de mérite national du rang «Sadr» au chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, compte tenu des efforts qu’il a déployés durant toute la période de sa présidence, ce qui a permis la pérennité de l’Etat et de ses institutions», a déclaré Abdelmadjid Tebboune lors de la cérémonie de sa prestation de serment. «J’ai également décidé, à titre exceptionnel, de décerner cette médaille au général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, en signe de reconnaissance à ses efforts et son rôle durant cette période sensible ayant permis de respecter la Constitution et préserver la sécurité des citoyens, du pays et des institutions de la République», a ensuite enchaîné le nouveau locataire d’El Mouradia. Une reconnaissance de la République.