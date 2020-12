Quand on a vécu au ras d'un quotidien fait de misère, de morts au pluriel, de peur et d'autres privations encore, à chacun de ces instants-là, se forge la personnalité, s'élève parfois l'existence. Dans chacune de ces souffrances, naît le plus souvent, l'amour et l'enchantement. Car, il est dit que, sans la passion, l'amour et l'enchantement, l'être humain est condamné à passer son existence au ras des pâquerettes, comme le dit si bien L'expression. C'est dans ce royaume du drame et de la misère qu'est né Arezki Hammami. L'homme dont on peut dire d'emblée qu'il s'est nourri à toutes les (sauces) de l'arbitraire et de la misère. Mais celui aussi qui s'en est sorti grâce, notamment à son tempérament d'homme révolté, pour emprunter le titre du livre d'Albert Camus.

La vie de cet homme va cependant au-delà de la seule révolte ou de la seule résistance. Il naquit en plein désespoir; au temps du typhus, de la misère sociale sans précédent dans notre histoire et d'un colonialisme au sommet de toutes ses injustices. Enfant, il fut exclu de l'école de Tala-Mayache, son village dans la région de Tigzirt, sans motif, sans explication, nous dit-il, comme si d'emblée le destin lui signifia déjà que son territoire ne devrait pas dépasser celui de la désolation et de la nature maussade de son enfance. Il devint alors berger un peu aussi pour regarder au-delà du désespoir, au-delà des souffrances et des douleurs qui étaient les siennes. Adolescent, il émigra en France, non comme une parenthèse qui va le mener, à l'instar des autres, dans une usine pour exorciser la faim et toutes les autres privations qu'il avait vécues au cours de son enfance, mais plutôt comme dans les fables ou les mythologies, c'est-à-dire pour un cheminement intellectuel afin de renverser les perspectives et le destin.

Mais, comme un redoublement de la douleur et de la peine, il connaîtra aussi, alors qu'il était encore adolescent et loin de chez lui, le supplice d'apprendre l'emprisonnement de sa mère dont le mari, c'est-à-dire son père, était actif au sein des réseaux FLN de l'émigration. Pour autant, la misère quelle qu'elle fut sa teneur, ne lui enleva rien de son esprit de résistance, de sa lucidité, de sa démarche raisonnée. Il s'inscrit dans une université dont il suivra le cursus parallèlement à son travail d'usine. Le premier du village Ait-Saïd, si ce n'est pas dans toute la région de Tigzirt, à s'inscrire dans une université à l'époque. Il y

apprend à se libérer de toutes les «obscurités». Il y apprend à culminer sur les hauteurs pour oublier à jamais les bas-fonds de la misère et de toutes les injustices subies. Il réussit à obtenir une licence en droit (université Paris 1), puis une licence en sociologie (Paris 8). Nous étions alors en mai 68. Le monde était en ébullition. Un certain ordre des choses s'ébranlait par le fait d'une jeunesse prenant le dessus sur des arbitraires que, peut-être, le siècle des Lumières avait oublié d'effacer.

Comme dans les films ou dans les romans, Da Arezki était juste en âge d'y prendre part. Il devint actif dans l'émergence de cette nouvelle mentalité, de cette grande euphorie de l'esprit soixante-huitard. Il élargitle le champ de ses luttes. Le printemps de Prague et toute la construction de ce cadre liminaire qui allait des années plus tard, secouer le rideau de fer. Ce rideau qui, en face, narguait une jeunesse du monde dit libre; une jeunesse fougueuse, qui croyait à toutes les possibilités. Ce fut le début du démantèlement du bloc soviétique. Puis, d'une lutte à l'autre, s'enrichit encore davantage l'esprit de l'homme tenace qu'il fut, sans jamais pour autant perdre un grain de sa lucidité.

Paré de toutes les vertus de la lutte pacifique, il rythme son coeur aux pendules du mouvement culturel amazigh. Il sera dans l'académie berbère (coopérative Imedhiazen, le Gerbe-édition musicale et littéraire et d'autres animations culturelles. C'est-à-dire, au sein même du jardin le plus fertile dans l'émigration, de la revendication culturelle berbère. Vint ensuite pour lui le temps de créer et de diriger pendant des années la radio Thiwizi. Cette passion le mènera tout droit aux luttes politiques dont il affichera ses couleurs au séminaire de Yakouren. Plus tard, il devint membre de l'exécutif du parti du RCD. Ainsi, avec une maturité rare en ce temps-là chez les militants de la tendance démocratique, il aiguisa un programme à la mesure de toute son expérience et toutes ses connaissances lors des élections législatives de 91.

Il invita à l'occasion, des experts en fiscalité et en économie pour, répétait-il lors de ses rencontres avec les citoyens, trouver les moyens de faire redémarrer l'économie de la région, endormie durant plusieurs plans du gouvernement. Il déploya dans ses meetings des arguments illustrant des exemples des pays ayant réussi dans ce sens. Il mélangea l'humilité et la sagesse pour convaincre. Il cria de toutes ses forces pour appeler aux vertus du travail et de l'intelligence. Mal lui en prit, un autre parti, plus au fait d'une société dont les épitres les plus suivies, sont celles qui viennent tout droit du Moyen âge, lui rafla la mise. Ce dernier organisa, en guise de rencontre avec les citoyens, une mise en scène pathétique d'une troupe d'idhabalen. Ce fut, ce jour-là, l'un des plus grands hommages de l'ignorance à l'intelligence, de l'obscurité à la lumière.

Ce fut aussi le début de l'enfoncement du pays dans ses moments les plus ténébreux de son existence. Aujourd'hui notre jeunesse a besoin de tels hommes, au-delà de toutes les couleurs politiques ou d'appartenances partisanes. Leur expérience servira à détruire les nombreux déguisements dont peut se parer la politique en ces temps de troubles et d'incertitudes.





Lounes Ghezali