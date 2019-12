Mohammed Saïd Ghersbousbane, de son nom de guerre Moh Saïd Urezki est né en 1928 à Iflissen en Kabylie maritime. Issu d’une famille de forgerons, autrefois armuriers avant la conquête française. Les Iflissen étant une tribu d’armuriers, qui s’est distinguée par un label, le fameux sabre « Flissa », a résisté jusqu’à 1844 avant de perdre le combat face au général Connan qui, défait une première fois, reviendra avec un renfort et une artillerie de campagne et soumettra définitivement la tribu.

Sa naissance et sa région

Les Ath Zwaw, maîtres armuriers, sont expulsés à travers tous les villages de la Kabylie maritime et se virent contraints à ne fabriquer que des outils agricoles. La famille de Moh Saïd Urezki s’installera au milieu du XVIIIe siècle au village de Tifra distant de 25 km environ de son village d’origine et ouvrit un atelier de forge. Comme ses grands-parents, le petit Moh Saïd, apprend à marteler dès son jeune âge.

En 1950 il partira en France.

Ce sera là qu’il rejoindra le Mltld. Pris dans l’engrenage des différends entre nationalistes voulant la guerre et ceux qui voulaient rester politiques, son sang de guerrier et d’armurier le poussera à choisir la lutte armée.

Son engagement dans l’ALN…

En 1955 il prend contact avec ses frères du FLN en Algérie et rejoindra le maquis en 1956. En 1957, Il fut affecté à la tribu des Ath Djennad, avec le grade de sergent. Homme de bravoure, parfait connaisseur du terrain, les deux tribus étant voisines et ayant de multiples alliances familiales, il sera presque dans toutes les embuscades tendues à l’armée coloniale. Comme un poisson dans l’eau, il échappera à toutes sortes de pièges tendus par l’ennemi qui tenait à avoir sa tête coûte que coûte. Il organisera même avec ses officiers la prise du poste avancé et observatoire français (une guérite), dans son village de Tifra et emmènera avec lui au maquis, les jeunes villageois armés de force par les Français. Ce coup lui a permis d’avoir des hommes et des armes.

Après une année de combat dans cette région il fut affecté au poste de commandement de Bounaâman, région de Yakouren en 1958 où le colonel Amirouche avait son secrétariat de la Wilaya 3, historique dirigé par le fameux Tahar Amirouchene, et ce, durant 9 mois. Là aussi, entre la protection du poste de commandement, et les sorties pour les embuscades, sa cote de popularité auprès de ses officiers ne cesse de croître.

L’aventure tunisienne…

Le colonel Amirouche l’envoie le 16 mai 1959 en Tunisie pour ramener des armes. Arrivé près de la ligne Morice, ligne hautement électrifiée, dressée par l’armée française pour stopper les convois d’armement pour l’ALN, ils furent surpris par les forces ennemies, qui les avaient repérés avant le franchissement de la ligne. Moh Saïd Urezki et ses hommes engageront le combat malgré l’infériorité numérique en hommes et armements face à un mastodonte hyperarmé. Il refusera de se rendre et rendit coup sur coup. Il subira des pertes vu que numériquement et matériellement l’armée française avait le dessus. Il ordonnera alors le repli pour sauver ce qui lui restait de ses hommes.

Il rejoindra des mois plus tard son PC de Kabylie le

25 janvier 1960. Ayant fait jonction en pénétrant avec ses hommes en Wilaya 3 historique avec une section de l’ALN dont faisait partie Ameur Lounès dit Lounès Boughriv, il nous dira de lui : «J’ai connu Moh Saïd Urezki, juste après son retour de la frontière tunisienne. Il était fatigué, esquinté par les combats qu’il avait menés des mois durant. Ses pataugas n’avaient presque plus de semelles ! Il avait un moral d’acier puisqu’il a tenu dans cette histoire avec le peu d’hommes qui lui restaient. Il a tenu à retourner au combat, après un bref repos. A l’indépendance on s’est revu dans le corps des sapeurs-pompiers et nous avons travaillé ensemble jusqu’à notre retraite. Au maquis, comme au civil, il a été brave et juste…».

L’opération «Jumelles» a fini par mettre fin à son combat…

Dès qu’il fut un peu remis de sa mésaventure, plein de hargne, le 10 mars 1960 il lancera en Kabylie une série d’attaques pour contrer la fameuse opération «Jumelles» qui commence à décimer les maquis de l’ALN. Dénoncé avec sa section dans un abri près de la ville de Tigzirt, ville garnison avec les chasseurs alpins, il fut cerné. Toute résistance fut vaine, ils furent tous capturés, lui en tête. Il fut fait prisonnier et ne sera libéré que le 30 avril 1962, après le cessez-le-feu.

Revenu à la vie civile à l’indépendance, Moh Saïd Urezki se mariera avec la femme de son ami tombé au combat. Il adoptera même la fillette de son camarade alors âgée de trois ans. Celle-ci Mme Ioualitene, née Boucharrab raconte : «Mon père était son camarade de combat. Je ne l’ai pas connu. A l’indépendance Da Moh Saïd Urezki a épousé ma mère alors veuve. Il m’a adoptée. Il m’appelait ma fille. Il n’a jamais levé la main sur moi, il m’a traitée comme ses enfants qu’il aura ensuite avec ma mère. Il m’a ensuite mariée avec son neveu avec tous les honneurs et dépenses. Adulte, j’ai fini par lui poser cette question : «Ada Moh Saïd, tu ne m’as jamais donné une gifle alors qu’étant enfant je le sais je faisais des bêtises comme tout enfant ?» Il me répondra : «J’ai toujours pensé que si je te donne une gifle, mon ami de combat, ton papa va faire éclater les dalles de sa tombe !» c’est dire tout le respect entre combattants. Son deuxième combat donc ce sera de défendre son peuple contre les flammes et ce, jusqu’en 1983 date à laquelle il prit sa retraite. Sa dimension de combattant terrible, cache en fait un cœur tendre. L’on a eu à le vérifier au sein de sa famille et au sein du village où jamais il n’a eu un problème avec personne.

A 65 ans, il reprendra les armes contre le terrorisme…

C’était en 1994. Les groupes armés terroristes commencent à investir les différents maquis de la Kabylie maritime. Principalement la fameuse et impénétrable forêt de Mizrana et Avarane entre Iflissen, Ath Djennad et Agouni Uzidhoudh tout près d’Azzefoun. Un triangle extrêmement dangereux, mais pas pour le vieux Moh Saïd Urezki qui connaît chaque pouce de terrain de ces forêts. En 1994, à l’âge de 65 ans, il prendra les armes contre les groupes armés, avec quelques vieux compagnons épaulés par des adultes tout aussi déterminés. Fin connaisseur des maquis, il fera subir des pertes aux terroristes en brouillant leurs plans par ses embuscades bien dressées. Il coupera leurs liaisons entre les forêts qu’il connaissait au centimètre près. Il était un parfait éclaireur durant la guerre de libération, il retrouvera ses sens malgré le poids de l’âge. Son pistolet- mitrailleur un PM Waffen, de 9 kg ne le gênait nullement. Il escorte même la poste lors de son transfert d’argent de la ville vers le bureau villageois pour éviter une embuscade terroriste qui priverait les retraités et pensionnaires de leur argent. Blessé accidentellement avec son pistolet au bras, il retournera au combat dès qu’il s’est cru guéri de sa blessure. Il mourut dans son lit en son domicile, le 10 novembre 2011, au milieu des siens». Du combat libérateur contre la France, au combat contre les flammes, pour rejoindre le combat contre les terroristes… Si on doit donner une définition au mot «brave guerrier», le seul nom de Moh Saïd Urezki suffirait. Qu’il repose en paix.