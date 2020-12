La commémoration du 63ème anniversaire de l'assassinat de Abane Ramdane aura lieu aujourd'hui, dimanche, dans sa région natale Larbaâ Nath Irathen (dans la wilaya de Tizi Ouzou. Des recueillements sont prévus aussi bien dans le village natal du héros de la Révolution d'Indépendance nationale, Azzouza, qu'au chef-lieu de la commune de Larbaâ Nath Irathen. Selon le président du comité de village Azzouza, un rassemblement est prévu, aujourd'hui, à 10 heures dans le village avec un recueillement et visite du domicile familial de Abane Ramdane, transformé en musée, depuis quelques années. Après cette première étape, un déplacement est programmé vers le chef-lieu de la commune de Larbaâ Nath Irathen où un autre recueillement aura lieu devant la statue de Abane Ramdane, située à proximité du siège de la mairie, en présence des autorités locales, des responsables de la wilaya, des représentants des associations des fils et filles de chouhada, de l'ONM, des élus, etc. Dans l'après-midi, une cérémonie de distribution de cadeaux aux moudjahiddine, aux fils, aux filles et aux veuves de chouhada est aussi programmée toujours dans le cadre de la commémoration du 63ème anniversaire de l'assassinat de Abane Ramdane le 27 décembre 1957 à Tétouan. Abane Ramdane est l'une des figures les plus emblématiques de la guerre d'indépendance. Son apport à la révolution a été déterminant dans le sens où il a pu conférer au soulèvement armé du FLN-ALN un prolongement politique, notamment grâce à la tenue du congrès de la Soummam. Un congrès qui a constitué un nouveau départ grâce auquel tout le peuple algérien et l'ensemble des régions du pays ont été unifiés dans un cadre organisationnel efficace. Abane Ramdane naquit le 10 juin 1920 au village Azzouza, près de Larbaâ Nath Irathen. Après des études primaires, moyennes et secondaires, Abane Ramdane obtint son baccalauréat mathématiques, en 1942, à Blida. Il milita au Parti du Peuple Algérien puis entra en clandestinité pour militer dans les rangs du PPA/MTLD où il fut désigné comme chef de wilaya avant d'être membre de l'OS (Organisation Spéciale) dont la mission consistait à préparer la révolution. Arrêté par l'Armée coloniale, Abane Ramdane est jugé en 1951 et condamné à 5 années de prison ferme. Dès sa libération de prison en janvier 1955, Abane Ramdane rejoint de nouveau ses compagnons d'armes. Grâce à ses capacités organisationnelles, notamment sur le plan politique, Abane Ramdane insuffle un nouvel élan à la révolution en faisant du FLN-ALN la force fédératrice de toutes les autres organisations politiques algériennes, en contribuant au lancement du journal El Moudjahid, l'hymne national, l'Ugta, l'Ugema, l'Ugca... Un travail politique gigantesque qui allait aboutir à la tenue du congrès de la Soummam le 20 août 1956 à Ifri-Ouzellaguene dans la wilaya de Béjaïa grâce auquel le rêve de conquérir l'indépendance de l'Algérie se rapproche davantage de la réalité.