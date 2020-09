Un nouveau-né scientifique vient enrichir la scène médiatique hautement spécialisée, la publication scientifique. Outre les soins de haut niveau, l'Etablissement hospitalo- universitaire d'Oran se met à la publication, en mettant en place sa revue médicale, celle-ci paraîtra tous les trois mois. Cette dernière servira de tribune, mettant en valeur les publications et les résultats de recherches et d'évaluation menés par les professionnels de la santé. L'appel à soumission à sa revue médicale étant ouvert, le premier numéro sera axé sur la pandémie du Covid-19, la prise en charge des malades et l'expérience de chacun dans cette opération au niveau de l'EHU, d'autant plus que cet hôpital a été désigné en tant que centre de référence dans le traitement de cette pandémie. Les membres du Comité scientifique et de rédaction sont guidés par le directeur général de l'EHU, en l'occurrence le docteur Mohamed Mansouri. Ce dernier, étant rédacteur en chef, supervise la rédaction. Il est assisté par le professeur Chafika Manouni en qualité de présidente du comité scientifique de la revue, en plus de plusieurs autres professeurs et médecins de différentes spécialités, ces derniers constituant le comité de rédaction.

À ceux-là, s'ajoutent d'éminents professeurs composant le comité scientifique. Mais ce n'est pas tout. La revue en question servira de point d'appui pour les scientifiques en quête d'informations dans le cadre des recherches qu'ils mènent, en plus de toutes les autres informations en relation avec les diverses activités menées par ledit hôpital. «La revue est une source d'informations permanentes sur l'actualité scientifique», relève-t-on du site officiel de l'Etablissement hospitalo-universitaire, soulignant que «l'article scientifique est devenu essentiel dans le dialogue entre les chercheurs». «Il dégage les questions sans réponse, décrit les travaux en cours, donne les conclusions des recherches récemment abouties, décrit des applications de la recherche et fait état des connaissances scientifiques», a ajouté la même source adressant dans un message aux scientifiques et aux futurs rédacteurs de ladite revue. «Grâce à votre dévouement et votre investissement plusieurs outils sont à notre disposition pour classer et évaluer la notoriété de notre revue», a-t-on indiqué, ajoutant: «Nous commencerons par avoir un numéro Issn, en faisant une demande auprès du centre de l'Issn Algérie /Alger. Il est composé de huit chiffres. Et l'e-Issn est attribué aux revues électroniques et aux versions électroniques de revues imprimées». L'évaluation, la classification et l'indexation des revues scientifiques est possible, en premier lieu, grâce aux outils de la bibliométrie. Les bases bibliométriques permettent l'indexation et le suivi du nombre et de la fréquence de citations des articles des différentes revues scientifiques. Les trois principales, en ordre croissant d'ancienneté. La revue aura une version imprimée et une version électronique à large diffusion. Les articles doivent être envoyés en format PDF portant le nom, l'affiliation, l'adresse électronique de l'auteur et le texte intégral avec un résumé en français et en anglais. L'auteur envoie une version intégrale de son article, en respectant scrupuleusement le protocole de rédaction. La revue publie uniquement des articles inédits. Les articles déjà publiés dans d'autres revues seront rejetés. Les articles reçus subiront une première évaluation par les mem-bres du comité de rédaction pour vérifier, notamment la qualité rédactionnelle, la méthodologie, leur conformité au protocole de rédaction, leur caractère inédit, dans le cas d'un numéro thématique, leur conformité à l'appel à contribution. Ensuite, les articles sélectionnés par le comité de rédaction feront, chacun, l'objet d'une évaluation en double aveugle par les membres du comité scientifique de la revue. Les auteurs sont régis par les principes de la charte d'éthique et de déontologie tels qu'ils sont définis par l'arrêté ministériel n°933 du 28 juillet 2016. Les responsables de la revue veillent au respect du caractère purement scientifique de la revue. Le plagiat avéré, signalé par les membres du comité d'édition, entraîne l'arrêt du processus d'évaluation et le rejet de l'article. Quand le plagiat est détecté après la publication de l'article, la revue se réserve le droit de le supprimer de son site. Elle se réserve également le droit d'interdire à son auteur toute utilisation, citation ou mention de cet article.