Le comité du village Boumelal relevant de la commune de Chemini engage depuis quelques jours des actions pour développer la solidarité et l’engagement citoyens. Motivé et animé d’une volonté inébranlable pour ressusciter les traditions ancestrales qui ont toujours fait la fierté des villages kabyles, ce comité, installé en octobre dernier, mobilise ses membres rn vue d’un rôle essentiel dans l’animation et le développement local de leur territoire.

A son actif, on note déjà deux opérations de volontariat organisées sous le slogan ‘’Ensemble pour un environnement propre’’. Les citoyens sont venus en nombre pour procéder au nettoyage des différents quartiers et ruelles du village. D’importants moyens matériels, dont des camions et tracteurs, ont été engagés pour le curage des fossés de la route communale et le ramassage des déchets éparpillés sur la voie publique. «Le volontariat est une ressource renouvelable et une force positive pour un développement inclusif et équitable», nous affirme Bouazza Nacer Ben Madjid, membre actif du comité, précisant que «l’initiative a suscité un grand intérêt, notamment chez nos jeunes, qui ont pris part collectivement et en étroite collaboration avec le comité du village, comme l’attestent ces nombreuses réunions organisées à cet effet. «L’objectif est aussi de promouvoir et de consolider la cohésion sociale au sein de notre communauté», renchérit Madjid Sayad, le porte-parole du collectif avant d’ajouter : ‘’Ces travaux que nous espérons achever avant la célébration de la fête de Yennayer, consistent en l’embellissement de l’entrée du village et de ses quartiers’’.

D’autres actions sont envisagées dans le sens de l’amélioration du cadre de vie des habitants du village. Il s’agit notamment de la réalisation d’un centre de tri des déchets ménagers, de la réhabilitation du moulin à eau, du réaménagement de la place publique et d’une campagne de reboisement. «Le travail de bénévolat est un don de temps et une importante ressource productive surtout pour les villages isolés ne disposant pas de moyens financiers», explique-t-on encore. Lancé durant l’année 2018, le concours du village le plus propre, a concerné 123 participants dans sa première édition. 9 ont été cités. Il faut rappeler que le 1er prix du village le plus propre est de cinq millions de dinars.

L’initiative de l’APW de Béjaïa, qui compte faire de la protection de l’environnement et de l’hygiène des villes sa priorité, vise «à faire converger les visions et les objectifs pour la gestion des déchets ménagers des communes de la wilaya.»