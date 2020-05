L'exploitation de l'importante gare routière de Bir Khadem et l'aménagement d'aires de stationnement dans la capitale du pays sont un dossier qui jouit d'une importance cruciale au sein du gouvernement.

Preuve en est, il lui a consacré une enveloppe conséquente, en dépit de la conjoncture financière difficile. En parallèle, le wali d'Alger, Youcef Cherfa, vient d'insister sur l'importance de la finalisation de ces projets qui s'inscrivent dans le vaste programme visant à fluidifier la circulation routière dans la capitale.

Youcef Cherfa a, en effet, appelé, lors d'une visite d'inspection de projets du secteur des transports dans la capitale, à rattraper le retard accusé dans la réalisation de la gare routière de Bir Khadem et à livrer le projet de réalisation d'un parking à étages dans la commune de Kouba avant septembre 2020.

«Concernant le projet de réalisation de la gare routière de Bir Khadem, devant desservir les bus venant des wilayas de l'Ouest du pays, le wali a ordonné de mobiliser tous les moyens humains et matériels pour relancer le projet et rattraper le retard», selon un communiqué publié sur la page Facebook de la wilaya d'Alger.

Tel que nous avons pu le constater, hier, sur place, les travaux de cette future gare routière qui selon sa fiche technique, est dotée d'une capacité de 20 millions de passagers par an, située au lieudit «la Côte», sont en cours de réalisation. Une fois réceptionnée elle permettra aux voyageurs venant de l'Ouest et du Sud de trouver à leur disposition une multitude de services et des moyens de déplacement vers différents points de la capitale.

Un cheminement qui servira sans doute à limiter l'accès des véhicules de transport collectif en provenance de ces deux régions au centre-ville. Néanmoins, ce n'est pas demain la veille. Il semblerait qu'il ne sera pas prêt pour l'année en cours.

Le wali d'Alger n'a d'ailleurs pas fixé de date pour sa réception. Notons également, dans ce sens que la mise en service de cet important projet devant réduire la pression sur la gare du Caroubier en accueillant le flux de transport terrestre de voyageurs entre Alger et l'Ouest du pays, et une partie de celui-ci entre la capitale et le Sud, a tardé à venir. Lancé en 2014, et devant être réceptionné en 2016, ce projet n'a pas, en effet, depuis,vu le jour.