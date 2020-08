Le président de la République effectuera, aujourd'hui, une visite de travail et d'inspection à la Grande mosquée d'Alger, a annoncé, hier, la présidence de la République. Le chef de l'Etat, dont ce n'est pas la première visite en ces lieux, est l'un des hauts responsables de l'Etat à avoir suivi d'assez près la réalisation de cette infrastructure cultuelle et culturelle, unique en son genre en Algérie et dans toute la région d'Afrique et du Moyen-Orient. Rappelons que Tebboune avait clairement évoqué la Grande Mosquée lors de son message à la nation, annonçant son regret de devoir reporter son inauguration en raison de la pandémie de coronavirus.

Assumant ainsi le legs de son prédécesseur, le chef de l'Etat entend visiblement assurer la continuité de l'Etat et surtout la préservation de l'intention originelle de l'ancien président de la République, Abdelaziz Bouteflika, de faire du complexe cultuel et culturel un haut lieu de l'islam tolérant à «l'Algérienne». En effet dans les luttes intestines qui déchirent cette religion, les Algériens, à travers la Réconciliation nationale, ont su trouver une «belle» définition de l'islam et promu le «vivre ensemble». Cette vision, très généreuse de la religion répond à travers la situation géographique, aux tentatives de christianisation des Algériens, la mosquée étant édifiée sur les lieux de la première mission évangéliste du cardinal Lavigerie. Mais il y a lieu de retenir aussi la volonté d'apporter un message de tolérance à toute l'humanité. Le complexe compte un centre d'études supérieures et un musée consacré à la civilisation musulmane.

Quant à son immensité, qui en fait la troisième mosquée de la planète en surface, après celles de La Mecque et Médine, l'allusion est on ne peut plus claire et place le Maghreb comme l'un des pôles futures de l'islam dans le monde. Ces explications apportées, en leur temps, par le ministre des Affaires religieuses, n'a pas fait l'unanimité au sein de l'opinion publique. Beaucoup d'Algériens n'ont pas vu l'intérêt de réaliser un aussi gigantesque complexe et les critiques, souvent exploitées par des milieux politiques intéressés, ont fini par faire assimiler le projet gigantesque à la «gabegie du système Bouteflika».

Achevée en avril 2019, en plein mouvement de contestation populaire, après 7 longues années de construction et près de 2 milliards de dollars dépensés, la Grande mosquée d'Alger est presque tombée dans les oubliettes. À son arrivée à la tête de l'Etat et au vu des priorités qui s'imposaient à lui, le président Tebboune n'a pas du tout fait référence au complexe, mais entendait certainement profiter de l'Aïd El Fitr ou du mois sacré de Ramadhan pour l'inaugurer. La pandémie en a décidé autrement et la Grande Mosquée est restée à ce jour un ensemble de bâtiments sans âme à l'entrée de la capitale.

La visite d'aujourd'hui aura le mérite de rappeler l'ambition culturelle de Bouteflika au souvenir des Algériens. Il reste que quoi qu'on dise, l'ouvrage qui s'étend sur 20 000 m2, pouvant accueillir 120 000 fidèles, doit absolument servir la mission qui lui est dévolue. D'autant qu'au plan architectural et aux techniques de construction, c'est un bijou. Il faut savoir que «la nef centrale de cette salle est entourée de colonnades, à l'est se trouve le mihrab, réalisé en marbre blanc, la salle est surmontée d'une coupole d'un diamètre de 50 mètres, culminant à une hauteur de 70 mètres. Le minaret est le plus haut minaret du monde, d'une hauteur de 265 mètres avec une plateforme d'observation au sommet pour que les visiteurs profitent de la vue panoramique sur la baie d'Alger». Ce sont là, les «mensurations» exceptionnelles d'un monument qui, comme toutes les oeuvres qui défient le temps, est mal reçu par leurs contemporains et adulé par les descendants.