Entre le désespoir et la fatalité, les jeunes Oranais ont opté pour la responsabilité en se serrant les coudes. Faire face à l'épidémie constitue l'un des premiers chantiers pour lequel il est impératif de s'investir sans répit. Des dizaines de jeunes, armés de simples outils et des désinfectants, ont pris d'assaut le quartier d'Es Seddikia, très précisément les bâtiments des Italydiles, appelés tout bonnement «batimates Taliane». Sans répit, ils ont nettoyé cette cité perçue par plus d'un comme le lieu où se conjuguent par excellence toutes les formes de turpitudes dont entre autres la drogue. «Nous ne sommes pas des fatalistes pour renoncer aussi facilement», dira le jeune Abdelkader en prenant part à cette action citoyenne. Et d'ajouter en affirmant que «la lutte contre le coronavirus est l'affaire de tout le monde». Pas loin d'Es Seddikia, le quartier El Akid Lotfi grouille de monde. Les jeunes entichés des amourettes platoniques se fixent rendez-vous dans les salons de thé et autres cafétérias nantis et comportant toutes les commodités. Se livrant à des tête-à-tête, ils ne semblent pas se soucier de leur avenir ni de l'avenir de leur affection à l'aune de cette maladie ayant brisé tous les murs frontaliers.

Opération coup de poing

Des jeunes couples de circonstance se livrent à leur «jeu» habituel, la chicha aux différents parfums que l'on inhale en se la faisant passer à tour de rôle. Ce fait n'est toutefois pas inconnu des policiers ayant effectué une opération coup de poing contre la consommation de la «chicha» au niveau de certains salons de thé, dans le secteur urbain El-Akid Lotfi. L'opération a été menée par les responsables du secteur, conjointement avec les services d'hygiène.

Pas loin de ces cafétérias et ces fast-foods aux sonorités fades, une grande tente est dressée annonçant que le quartier abrite les oraisons funèbres. Des hommes et des femmes viennent de tous les quartiers de la ville et ses alentours présenter leurs condoléances. Malik Chekaklia, un jeune intellectuel connu dans la cité, est de passage. Il se dit «abasourdi en constatant qu'aucun des présents ne porte le masque protecteur». Malik Chekaklia a, en réalité, déploré une situation qui s'est pratiquement généralisée un peu partout dans la cité. Pratiquement, le port du masque protecteur est renvoyé aux calendes grecques. Mieux, on se moque du porteur de ce bout de tissu, le traitant «traitreusement» de «Chinois mangeur de tout ce qui bouge». Mais le fait est présent, ses conséquences interpellent les consciences. L'Algérie n'est en réalité pas trop distante de l'Espagne, notamment de ses villes prises d'assaut par les harraga, Alicante et Almeria. Or, ce pays européen est à l'heure qu'il est, ravagé par le Covid 19. Avec la propagation du coronavirus en Europe, notamment en Espagne et en France, Oran qui est, chez plus d'un considérée comme une zone à risques du fait de cette mitoyenneté et de l'importance des échanges aériens et maritimes avec l'Europe, retient son souffle. L'angoisse est totale. Le nom de ce virus portant la couronne à sa tête, d'où l'appellation de coronavirus qui lui a été donné, revient sur toutes les lèvres. On ne badine pas avec cette maladie tuante à petit feu.

On fait monter la pression

Ce virus envoie droit dans le commun des mortels toute personne l'ayant contracté en lui coupant le souffle à petites doses. Hommes, femmes, vieux, jeunes, moins jeunes et chérubins appréhendent ce virus qui a déjà tué des centaines de personnes un peu partout dans le monde. La fulgurante propagation de cette pandémie en Espagne, avec qui la capitale de l'Ouest du pays entretient des relations commerciales très étroites, fait monter la pression de plusieurs crans. Mais si cela est vrai, il ne l'est que dans les esprits. Sinon, comment interpréter le fait que rares sont ces Oranais qui ont jugé utile de se confiner chez eux ou encore ceux qui observent les mesures de prévention? Dans les quartiers populaires, les écoliers jouent au foot, d'autres sillonnent les marchés du quartier.

Là est toute la question: où sont passés les parents devant inculquer les bonnes manières à leurs enfants? Rien n'est fait dans ce sens. Le comportement habituel des Oranais n'a pas changé. Les rues sont bondées et les cafés pleins.

Les espaces verts et de loisirs sont envahis par les enfants. Hormis le centre commercial d'Es Senia fermé par les autorités, d'autres centres commerciaux sont comme d'habitude prêts à accueillir une clientèle habituelle ainsi que les ménagères qui veulent profiter des vacances scolaires pour faire leurs emplettes. Pourquoi en sommes-nous arrivés là, jusqu'à prendre à la légère une situation critique? «Il ne faut ni s'alarmer ni dramatiser la situation», dira un commerçant ajoutant «qu'aucun cas positif n'a été enregistré à Oran». Un tel argument qui ne tient pas la route revient un peu partout, alors que les mesures de précautions sont à prendre à l'avance.

