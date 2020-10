Réunissant les cadres et autres militants de la partie Ouest du pays, le Rassemblement national démocratique a organisé, hier, un meeting animé par le nouveau secrétaire général du parti, Tayeb Zitouni. Ce dernier a axé son intervention sur les sujets d'actualité qui marquent plus ou moins le parti à la lumière des derniers chamboulements et évolutions le marquant ces derniers mois au regard de l'activité politique qui marque le pays ces jours-ci, dont notamment la consultation référendaire prévue pour 1er novembre. Abordant la question liée au référendum, Tayeb Zitouni affirmera que «la future Constitution consacre l'indépendance de la justice et met à l'abri les magistrats». Le secrétaire général du RND a insistera sur le fait que «l'indépendance de la justice constitue la base de la bonne gouvernance». Il souligne en ce sens que «la réforme du système judiciaire passe par plusieurs étapes». La venue de Tayeb Zitouni dans la wilaya d'Oran intervient certes, dans une conjoncture exceptionnelle caractérisée par l'élection, lors du dernier congrès du RND, d'une nouvelle direction guidée par un nouveau secrétaire général, ce dernier s'est, tout en se lavant les mains de la gestion précédente, longuement attardé sur l'explicitation des résolutions du dernier congrès du parti. «Les militants exclus sont ici présents. Ils sont revenus», a-t-il affirmé expliquant que «nous sommes venus après que le parti a été entaché». «Nous avons été audacieux pour tourner la page», a-t-il lancé du haut du podium du Centre des conventions d'Oran. Pour Tayeb Zitouni, le parti retrouvera sa «vocation initiale» pour laquelle il a été créé. à ce titre, il a plaidé pour la «prise de conscience et le retour aux règles régissant le parti». Il s'agit pour l'intervenant des «résolutions avalisées lors du dernier congrès, et portant sur le renouvellement des soubassements du parti en le bâtissant» selon Tayeb Zitouni, sur «des assises solides». «Le dernier congrès a mis en place une direction dont les mains n'ont pas été entachées avec la bande», a-t-il fait savoir expliquant que «nous sommes venus pour la pérennité du parti». Le nouveau patron du RND insinue sans aucun doute l'imbroglio qui marque le parti et dans lequel plusieurs militants ont été écartés. «Nous ne sommes pas venus exclure des militants», a-t-il indiqué appelant les militants «exclus à regagner les rangs du parti», expliquant que «notre dernier congrès a été explicite dans ses résolutions, ces dernières mettant fin à la marginalisation, la hogra et autres comportement l'ayant marqué». Sur sa lancée, il a ajouté que «le Rnd va capitaliser toutes les expériences, positives ou négatives pour reconstruire un vrai parti politique dont l'avenir ne sera plus tributaire des personnes», a-t-il indiqué soulignant que «la restructuration est un axe central du parti pour un bon départ». «La chance est accordée à tout le monde pour le renouvellement du parti», a-t-il plaidé soulignant que «ce renouvellement vise à ce que nous réunissions toutes les forces du parti». «Nous sommes restés fidèles aux parti et à son programme reposant sur notre appartenance civilisationnelle composée de trois principes inaliénables en l'occurrence l'arabité, l'islam et l'amazighité. Le tout est, selon Tayeb Zitouni, encadré par la déclaration de Novembre et son projet de construction d'un Etat social.