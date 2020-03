«Lors de cette réunion, qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs techniques et opérationnels de ce rendez-vous national, il a été procédé à la validation du questionnaire du recensement général, et ce, après enrichissement et actualisation de son contenu, en fonction des préoccupations des différents secteurs concernés, en vue de prendre en charge certains nouveaux indicateurs de recensement, adaptés aux priorités des pouvoirs publics et au plan d'action des différents secteurs, et ce, après son adoption par le Premier ministre», précise un communiqué du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, indiquant que le ministre de l'Intérieur, Kamel Beldjoud a présidé la réunion du Comité national de recensement général de la population et de l'habitat (Rcph-2020), en sa qualité de président dudit comité.

Une opération pour laquelle le gouvernement attache une grande importance, du fait que la conjoncture actuelle du pays impose d'établir un état des lieux, et asseoir une base solide de préparation des profondes réformes annoncées, notamment celles qui contribueront à l'amélioration du train de vie du citoyen, d'autant plus que le ton a été donné en matière de nouvelle gouvernance qui sera dirigée, selon les orientations du président de la République, essentiellement sur la réhabilitation de la confiance entre le citoyen et l'Etat. Pour les observateurs, le recensement général de la population constitue un outil incontournable pour l'application des mesures annoncées par le gouvernement, en matière de ciblage des subventions, d'évaluation des indicateurs de l'inflation ou du taux de chômage, pour ne citer que ceux-là. Par ailleurs, le recensement général constituera également une banque de données des différentes couches de la population et de leur situation sociale. En somme, il s'agit de la constitution d'un socle indispensable à la gestion des grands problèmes du pays, qui a longtemps fait défaut dans la gouvernance du pays. D'où l'accumulation des crises sociales qui frappent le pays actuellement.

Cependant, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un travail qui nécessite la mobilisation de tous les secteurs. à cet effet, Beldjoud a insisté, dans son intervention, sur «la nécessité de la mobilisation de tous les moyens et de l'accompagnement de l'opération par des encadreurs qualifiés, tout en accélérant les préparatifs, outre le suivi périodique de l'avancement de l'opération au niveau local, sous la supervision des walis et la coordination continue avec les différents opérateurs et partenaires». Comme il a été question également, lors de cette réunion, de «l'évaluation périodique des contributions des différents départements ministériels ainsi que du progrès réalisé dans les préparatifs liés au recensement général», auxquels s'ajoutent, sur le plan logistique, «des préparatifs matériels et humains nécessaires à la réussite de cette opération, notamment ce qui concerne les marchés publics et la répartition du matériel roulant, conformément au principe de rationalisation des dépenses, ordonné par le président de la République, outre les aspects relatifs à l'encadrement humain de l'opération».