L’enjeu de la digitalisation de l’industrie est au cœur des priorités. Le président de la République a clairement exprimé son engagement de développer et construire une économie basée sur la production et les start-up. Ce nouveau business model semble bien être convaincant.

En effet, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a évoqué, mercredi dernier à Alger, lors d’une rencontre organisée avec des responsables de médias nationaux publics et privés, plusieurs questions nationales et internationales. «Il y a nécessité de préparer une base solide pour construire une économie nationale axée sur la production et les start-up qui créent de la richesse» avait-il souligné, appelant en outre au respect de l’éthique des pratiques économiques afin d’assurer la stabilité du cadre juridique régissant l’investissement. L’importance de préparer une base solide pour bâtir une économie nationale à travers les compétences nationales existantes et l’encouragement des start-up est une nécessité pour le président. «Elles contribuent au développement économique et au renforcement de la machine de production locale créatrice de richesses ajouta-t-il. Pour Tebboune, les start-up disposent désormais d’une banque dédiée, où il n’existe plus d’obstacles pouvant empêcher le lancement véritable de l’économie nationale. S’agissant de l’investissement, le chef de l’Etat a relevé que «tous les opérateurs nationaux intègres ont des capacités et des moyens pour contribuer au développement du pays et à la création de richesses afin de sortir de la situation de dépendance vis-à-vis du pétrole, qui au demeurant, reste une ressource épuisable». Appelant à trouver le moyen de créer d’autres richesses et de compter sur la jeunesse algérienne qui dispose, a-t-il relevé, des «capacités pour le faire». Le président de la République s’est dit opposé aux investissements dans les industries lourdes. «Ces projets nécessitent le recours à l’expertise et à l’engineering auprès de parties extérieures, ce qui engendre des coûts colossaux ainsi que des délais de réalisation longs», a-t-il développé.

Concernant les réformes économiques, le président de la République a expliqué que celles-ci ne sont pas ajournées. « Nous y travaillons, mais il n’ y a pas de marge d’erreur possible. J’ai demandé aux ministres de l’Industrie et du Commerce d’organiser une rencontre nationale sur la nouvelle économie et pour un changement de mentalités dans la gestion des banques en vue de parvenir à une économie fondée sur des bases solides», a-t-il clarifié, tout en mettant toujours l’accent sur le rôle des start-up.