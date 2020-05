C'est dans les moments difficiles que l'on reconnaît ses vrais amis. «La véritable amitié se reconnaît dans les malheurs», a écrit l'ambassadeur de Chine en Algérie dans une tribune envoyée à la presse. L'Algérie et la Chine sont en train d'en faire la démonstration.

La démonstration d'une relation exceptionnelle. Inaltérable. Une amitié jamais prise en défaut. La lutte contre la pandémie de coronavirus leur a donné l'opportunité d'en donner la preuve. La Chine n'a pas oublié que l'Algérie a été un des premiers pays à la soutenir dans son combat contre le Covid-19. Elle lui renvoie l'ascenseur. Une équipe d'experts chinois a atteri, jeudi, sur le tarmac de l'aéroport d'Alger. Quelle est sa mission? Son objectif «est de partager les expériences des deux pays en ce qui concerne, notamment les méthodes de traitement et de soins des maladies liées au Covid-19», a déclaré le directeur des services de santé au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed El Hadj. Un geste qu'il a salué tout en saluant la qualité des relations qu'entretiennent les deux pays dans plusieurs domaines. «Cette équipe, composée de vingt personnes, est spécialisée notamment dans le traitement des maladies respiratoires, les soins intensifs, les maladies infectieuses, ainsi que la médecine traditionnelle chinoise» a précisé de son côté l'ambassadeur de Chine en Algérie,

Li Lianhe. Une équipe de choc qui s'est retrouvée en première ligne dès l'apparition de l'épidémie dont le foyer a été localisé à Wuhan qui est la capitale de la province du Hubei, au centre de la Chine.

«Ces experts étaient les premiers à être mobilisies lors de l'apparition du Covid-19 en Chine, ce qui leur a permis d'engranger assez d'expérience en matière de traitement des maladies infectieuses»

a-t-il souligné. Leur expérience sera incontestablement décisive dans la lutte que mène l'Algérie pour éradiquer le Covid-19. «Ils sont donc ici en Algérie pour apporter leur expertise en matière de lutte contre le Covid-19 et travailler avec leurs homologues algériens afin d'aider l'Algérie à circonscrire cette pandémie dans les meilleurs délais», a soutenu l'ambassadeur chinois. «L'Algérie est le premier pays en Afrique du Nord et au Maghreb à recevoir une aide pareille de la part de la Chine, constituée de spécialistes dans la lutte contre le Covid-19, ce qui reflète les relations exceptionnelles qui lient les deux pays» a indiqué Li Lianhe. «La Chine et l'Algérie sont d'authentiques frères, de loyaux amis et d'excellents partenaires, liés par une amitié exceptionnelle et une confiance mutuelle», a souligné l'ambassadeur chinois. L'équipe médicale chinoise a traduit «la profondeur de l'amitié entre les peuples chinois et algérien», a-t-il conclu. Une «lune de miel» extraordinaire densifiée par le message adressé par le Premier ministre chinois à son homologue algérien dans lequel il affirme «sa disposition à oeuvrer ensemble au renforcement des relations» entre l'Algérie et la Chine.

«La partie chinoise ne ménagera aucun effort pour apporter continuellement aide et assistance à l'Algérie en matière de lutte contre la pandémie et je suis disposé à oeuvrer de concert avec vous, au renforcement des relations sino-algériennes et au développement de la coopération entre les deux pays», a souligné le Premier ministre du Conseil des affaires d'Etat de la République populaire de Chine, Li Keqiang.

«Je remercie le Premier ministre chinois et son gouvernement pour le travail colossal fourni pour nous aider à combattre cette pandémie. Il est certain qu'ensemble, nous allons triompher de ce fléau», avait écrit de son côté le Premier ministre Abdelaziz Djerad dans une missive adressée à son homologue chinois, remise à l'ambassadeur de Chine en Algérie lors de la réception, en avril, d'un don de la Chine constitué de masques chirurgicaux, de kits de dépistage et d'appareils de respiration artificielle dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus. Des échanges épistolaires qui scellent une amitié inébranlable.